Бетина Бешкина: будущее здравоохранения не должны определять газлайтеры

Прежде всего, немало удивило заявление министра финансов о том, что Таллинн якобы не предоставил гарантию того, что полностью покроет недостающее финансирование проекта. При этом в течение нескольких лет совместной работы над проектом министерство такой гарантии у города не запрашивало. Затем о недоработках по части Таллиннской больницы заговорила другой министр – социальной защиты, ссылаясь на выводы государственного контроля – это документ, который хранился под сукном в министерстве, не был предоставлен городской рабочей группе по проекту, а в итоге был обнародован на портале Delfi. Министр Рийсало, впрочем, не уточнила, что по большей части вопросов, поднятых госконтролем, ответы ожидались ни от кого иного, как от самого министерства.

То есть вместо того, чтобы найти недостающее финансирование, правительство реформистов отобрало у проекта супербольницы обещанные 280 млн евро, о выделении которых немалыми усилиями представителей города и государства договорились с чиновниками Европейского союза. Учитывая, что вопросы организации и качества медицинских услуг – это прямая задача государства (а не местного самоуправления), поведение правительства представляется просто невероятным. Не говоря уже о том, что больницы, работники здравоохранения и руководство Таллинна узнали об одностороннем решении правительства… из прессы.

Очень часто о газлайтинге говорят в контексте домашнего насилия. Да и сам этот термин вошел в оборот после выхода фильма „Газовый свет“ (Gaslight) в 1944 году.

Таким образом, со стороны государства была представлена картина, будто в проекте Таллиннской больницы были недостатки. В то же время у города не было никакой информации на этот счет, поэтому отсутствовала и возможности ответить на вопросы или отклонить их, а для общества было сформировано вымышленное представление, будто Таллиннскую больницу оставляют без финансирования из-за некачественной работы города. После выхода статьи я даже начала спрашивать у коллег – у кого на руках есть заключения госконтроля? Однако выяснилось, что это не у нас начались галлюцинации, а произошел злонамеренный газлайтинг – материалы были скрыты от нас, чтобы исключить возможность исправления потенциальных проблемных мест.

Критическая необходимость

В случае семейного насилия жертва в среднем совершает семь попыток, прежде чем окончательно уйти от абьюзера. Практически всегда это происходит с посторонней помощью – психолога, социального работника или добровольца. В большинстве случаев жертва винит себя и убеждена, что заслужила такое обращение. Надеюсь, что наше общество еще не достигло столь критического состояния, чтобы начать сомневаться в собственном восприятии реальности. Несмотря на обширную медиа-кампанию, у нас еще осталась возможность отличить черное от белого.

Особенно это понятно тем, кто в течение последних недель оказывался в столичных больницах. В зданиях, которым более 50 лет, стоит духота, поскольку устаревшая инфраструктура не сочетается с современной вентиляционной системой. Снимаю шляпу перед медиками, которые в таких условиях ежедневно выполняют тяжелую и ответственную работу. Однако не только несоответствующие современным требованиям рабочая и медицинская среда служат причиной тому, что Таллиннская горуправа и эксперты из разных областей выступают за строительство новой больницы.

Решение

Как многократно подчеркивал мэр Таллинна, в Эстонии нет ни одной больницы, в которой были бы созданы необходимые условия, чтобы справиться с эпидемией или для работы во время военных действий. Если правительство говорит о долгосрочных планах и обеспечении устойчивости системы здравоохранения на примере кризисов, то решение отказаться от финансирования Европейским союзом строительства Таллиннской больницы показывает, что слова и дела расходятся. Пандемия коронавируса показала, что ресурсы нынешней больничной инфраструктуры недостаточны для поддержания деятельности в разгар кризиса. Строительство Таллиннской больницы послужило бы реализации плана по формированию способности системы здравоохранения быть готовой справиться в чрезвычайных ситуациях.

Правительство Республики еще может исправить свои ошибки и найти решение действительно серьезной проблемы (для этого необходим новый больничный комплекс), поскольку Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы через семь-восемь лет не смогут оказывать услуги в нынешних зданиях. Достойно было бы во имя жизнеспособности системы здравоохранения отодвинуть в сторону политические интересы и потрудиться над тем, чтобы найти решение. Строительство новой больницы – не достижение той или иной партии, а стратегическое решение Эстонского государства и общий труд сотен специалистов. Отставим упрямство и политические манипуляции и создадим новую больницу для всех жителей Эстонии вместе!