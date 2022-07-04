04.07.2022, 17:52
Вино на полмиллиона. Эстонец пытался контрабандой провезти через Ивангород элитный французский алкоголь(1)
ФОТО: Северо-западное таможенное управление
У сотрудников Кингисеппской таможни возникли вопросы к гражданину Эстонии, у которого в машине нашлось немало элитного вина. Он уверял, что везет его для личных целей, но стал фигурантом уголовного дела, пишет Фонтанка.ру.
Мужчина пытался проехать на автомобиле через Ивангород, сообщает 4 июля пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Среди вещей таможенники нашли больше пяти литров французского вина стоимостью в 471 тысячу рублей.
Видимо, доводы мужчины таможенников не убедили — в его отношении возбудили уголовное дело о незаконной перевозке через границу алкоголя в крупном количестве.