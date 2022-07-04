Год нелепой трагедии с латвийским вратарем НХЛ: он спас множество жизней(1)
Ровно год назад в хоккейном мире случилась большая трагедия. Вратарь „Коламбуса“ и сборной Латвии Матис Кивлениекс погиб во время праздничного салюта в городе Нови штата Мичиган. Осколок от бракованной, не поднявшейся вверх петарды попал в спортсмена, он сразу потерял сознание и больше в себя не приходил. Кивлениекс не дожил до своего 25-летия чуть менее двух месяцев.
В первые часы после трагедии СМИ сообщали, что смерть хоккеиста наступила в результате травмы головы. Кивлениекс якобы выбежал из джакузи, где был во время разрыва салюта, попытался уклониться от снаряда, но поскользнулся на бетоне и упал. После вскрытия полицейские официально опровергли эту версию.
В момент запуска фейерверков рядом с Кивлениексом находились ещё около полусотни человек. Они собрались, чтобы отметить свадьбу дочери Мэнни Легаси — тренера вратарей „Коламбуса“. Во время разрыва снаряда ближе остальных к Кивлениексу стоял другой латвийский голкипер „Блю Джекетс“ — Элвис Мерзликин. Он наблюдал за салютом в обнимку со своей беременной женой.
„Он спас моего — ещё не родившегося — сына, спас мою жену и меня, — говорил позднее Мерзликин. — Он спас множество жизней. Если бы это был не я, моя супруга или сын, то были бы 50 других человек. Он умер героем. И это говорю не я, так сказал врач. Если бы он просто сидел, то с ним бы ничего не случилось. Я просто хотел, чтобы вы знали, что он был героем. Он спас множество жизней“.
Насколько сознательно и целенаправленно Кивлениекс принял удар на себя, неизвестно. Наверное, достоверный ответ на этот вопрос смог бы дать только он сам. Но так или иначе в историю „Коламбуса“ вратарь вошёл как настоящий храбрец.
На церемонии прощания с Матисом немногие из присутствовавших сумели сдержать слёзы. Особенно сложно монолог дался Легаси. Каждое лето с 2017 года, когда Кивлениекс приехал в НХЛ, он проводил в доме тренера. „Он стал членом моей семьи, — сказал Легаси. — Он был братом моей дочери и прекрасным другом нашему племяннику. Я хочу поблагодарить его маму и папу за то, что они вырастили этого прекрасного ребенка для нашего мира“.
Брэд Ларсен, ассистент Джона Тортореллы в „Коламбусе“, отметил, что в последние два года жизни Кивлениекс демонстрировал ощутимый прогресс. В январе 2020-го он выиграл первый матч в лиге, а за полтора месяца до смерти одержал главную победу в карьере: „засушил“ сборную Канады на домашнем чемпионате мира, отразив все 38 бросков по своим воротам.
„Он вдохновил всю страну. Он вдохновил молодое поколение вратарей. Он повлиял на огромное число людей“, — говорил Ларсен об этом успехе подопечного.
В новый сезон „Коламбус“ вошёл без перспективного вратаря. „Блю Джекетс“ трогательно напомнили о собственной утрате. Перед первым матчем за воротами домашней арены появился номер „80“, под которым выступал Кивлениекс. Баннер с этим числом и фамилией латвийца на протяжении всего регулярного чемпионата провисел под сводами стадиона „Коламбуса“. Элвис Мерзликин назвал родившегося сына Матисом, а на прошедшем чемпионате мира защищал ворота сборной Латвии в свитере с 80-м номером.
Источник - Чемпионат
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