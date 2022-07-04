04.07.2022, 15:50
ВИДЕО | Лось, прыгнувший в реку Эмайыги, спасаясь от жары, решил познакомится с лодочником(3)
ФОТО: | Shutterstock
23 июня житель деревни Праага, расположенной в устье реки Эмайыги, повстречался с лосем, сообщило Эстонское общество охотников.
Лось, спасавшийся от жары в реке, решил познакомиться с мужчиной, управлявшим лодкой. „Впервые в жизни в дикой природе мне удалось приманить к себе зверя“, - сказал Эрки Калдъярв.
На видео видно, как дружелюбно настроенный лось приближается к лодке. Некоторое время спустя он поплыл дальше своей дорогой.
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