Алексей Туровский - о нападениях акул в Египте: нет необходимости сдавать билеты, это - случайность

Что касается акул в целом, это - гигантская группа, в которой 600 более-менее хорошо представленных и часто встречающихся видов. Кроме того, есть еще пара сотен видов крайне редких, То есть, говорить в целом о том, характерно ли для акул нападение на человека не имеет смыла. Например, гигантская 13-метровая китовая акула питается планктоном и на людей не нападает ни в коем случае. Это же относится и к подавляющему количеству видов акул. Есть также и крайне опасные виды, которые нападают на человека как на добычу, не просто из интереса. Это - большая белая акула, это акула-бык, которая еще опаснее, потому что не боится опресненной воды и может заходить в устье рек. Также на человека очень часто нападают акулы, с которыми мы, скорее всего, имеем дело - они обитают в водах Красного моря от Хургады до Южного Судана включительно и напротив Саудовской Аравии. Это акула длиннокрылая (Carcharhinus longimanus) - действительно, имеет длинные плавники. Такие акулы нападает на человека достаточно конкретно, но, разумеется, это делает не каждая. Я прекрасно помню этих акул. Испугавшись или разозлившись они принимают угрожающее положение - они выгибают спину, опускают свои длинные конечности и сразу видно - животное приготовилось к броску.