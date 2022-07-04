МНЕНИЕ | Будет свободна Украина - будет свободна и Беларусь

Орфография и пунктуация автора сохранены

В последнее время много дрязг между беларусами и украинцами. Одни обвиняют других что с их территории летят ракеты и убивают детей (что небезосновательно), другие что не поддержали беларусов в 2020 г и торговали с хунтой (что тоже верно) .

Да, то, что украинская элита не отреагировала на 2020 год, так они сейчас за это и расплачиваются, но это не повод упрекать народ в этом, тем более сейчас, когда на территории Украины идет полномасштабная война. Вы хотите чтобы ВСЕ украинцы поддерживали беларусов и разделяли народ и Луку? Но поймите, сейчас это априори невозможно!

Людям которые сейчас находятся под обстрелами, теряют своих близких, дома, сложно оценить ситуацию адекватно.

Это как больной ребёнок капризничает и вредничает потому что ему плохо и больно, но мы же не будем его ругать и наказывать за это? Мы с пониманием и терпением помогаем ему справится с болезнью. Так и украинцам сейчас ПЛОХО и БОЛЬНО!

Не нужно находить поводы чтобы спорить и ругаться, сейчас как раз то самое время когда нам не стоит разжигать вражду между братскими народами, искать виноватых и обижаться друг на друга, сейчас время взаимовыручки и поддержки!

А работа над ошибками будет позже, когда время придёт..

И для всех кто не понимает зачем помогать украинцам - Украина сейчас борется за ВЕСЬ демократический мир, и отстаивает общечеловеческие ценности и свободу всего региона. Невозможно построение свободного и демократического общества в диктаторском режиме.

Будет свободна Украина, будет свободна и Беларусь.