04.07.2022, 14:21
Проживающие в Копенгагене эстонцы о кровавой бане в торговом центре: люди в шоке и взбудоражены
ФОТО: | AFP
Вчера в торговом центре в Копенгагене произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, а еще трое находятся в критическом состоянии. Проживающие в Копенгагене эстонцы сказали Defi, что, хотя жители города находятся в состоянии шока, ситуация на местах все-таки спокойная.
„Вчера я должна была находиться в этом торговом центре именно в тот момент, когда произошла стрельба, так как мне нужны были кое-какие вещи. Но я отменила шопинг, поскольку у меня разболелась голова“, — сказала Delfi Неле, которая живет в районе, где произошел инцидент. Она добавила, что незадолго до стрельбы на месте находились и некоторые ее знакомые с детьми, но, к счастью, с ними все в порядке.