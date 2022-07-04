За рубежом
04.07.2022, 14:21

Проживающие в Копенгагене эстонцы о кровавой бане в торговом центре: люди в шоке и взбудоражены

 
Tulistamine Kopenhaagenis
Tulistamine Kopenhaagenis
ФОТО: THIBAULT SAVARY | AFP

Вчера в торговом центре в Копенгагене произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, а еще трое находятся в критическом состоянии. Проживающие в Копенгагене эстонцы сказали Defi, что, хотя жители города находятся в состоянии шока, ситуация на местах все-таки спокойная.

„Вчера я должна была находиться в этом торговом центре именно в тот момент, когда произошла стрельба, так как мне нужны были кое-какие вещи. Но я отменила шопинг, поскольку у меня разболелась голова“, — сказала Delfi Неле, которая живет в районе, где произошел инцидент. Она добавила, что незадолго до стрельбы на месте находились и некоторые ее знакомые с детьми, но, к счастью, с ними все в порядке.


„С самого начала я буквально прилипла к прямому эфиру местного национального вещаниями и слежу за онлайн-блогом с телефона. Честно говоря, сегодня у меня была довольно бессонная ночь“, — добавила Неле.

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