Проживающие в Копенгагене эстонцы о кровавой бане в торговом центре: люди в шоке и взбудоражены

„Вчера я должна была находиться в этом торговом центре именно в тот момент, когда произошла стрельба, так как мне нужны были кое-какие вещи. Но я отменила шопинг, поскольку у меня разболелась голова“, — сказала Delfi Неле, которая живет в районе, где произошел инцидент. Она добавила, что незадолго до стрельбы на месте находились и некоторые ее знакомые с детьми, но, к счастью, с ними все в порядке.