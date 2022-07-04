Внимание! В Эстонии ищут самый оригинальный автомобиль Volkswagen
Volkswagen отмечает в этом году свое 85-летие, в связи с чем разыскивает по всей Эстонии оригинальные автомобили этой марки.
„В Эстонии автомобилей Volkswagen на 40 000 больше, чем у следующего по популярности автомобильного бренда. Среди всех этих 116 621 машин точно есть по-настоящему особенные жемчужины, о которых нам бы очень хотелось узнать по случаю нашего 85-летия“, — сказал директор по продажам Volkswagen Кристьян Салак.
„В связи с этим призываем людей рассказать о своих крутых Volkswagen, или автомобилях друзей и знакомых. Это может быть как автомобиль, который выделяется среди других, так и просто вдохновляющая история, связанная с Volkswagen“.
По словам Салака, на протяжении многих лет самой популярной среди эстонцев моделью являлся Golf. „И сейчас они составляют 23 процента всех автомобилей Volkswagen, зарегистрированных в Эстонии. В то же время нужно признать, что в последнее время люди полюбили внедорожники, и Golf вытеснен с трона Tiguan, на который приходится почти 27 процентов всех автомобилей Volkswagen“, — сказал представитель бренда.
Всего в Эстонии официально зарегистрировано более 150 различных моделей Volkswagen. При этом около 40 моделей представлены в нашей стране в единичном экземпляре. „Я думаю, что среди этих машин определенно есть очень особенные, и с ними мы с удовольствием познакомились бы поближе“, — сказал Салак.
Член правления эстонского клуба Volkswagen Марье Аасметс добавила, что любители Volkswagen действительно очень активны и полны энтузиазма. При их поддержке крупнейшему автоклубу Эстонии скоро исполнится 20 лет. „Наши участники постоянно восстанавливают и создают особенные автомобили, и, возможно, эта милая акция побудит присоединиться к нам и других энтузиастов, которые до этого в одиночку возились у себя в гараже“, — сказала Аасметс.
Информацию о крутых автомобилях ждут на сайте volkswagenbaltic.eu.