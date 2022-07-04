Внимание! В Эстонии ищут самый оригинальный автомобиль Volkswagen

„В связи с этим призываем людей рассказать о своих крутых Volkswagen, или автомобилях друзей и знакомых. Это может быть как автомобиль, который выделяется среди других, так и просто вдохновляющая история, связанная с Volkswagen“.



По словам Салака, на протяжении многих лет самой популярной среди эстонцев моделью являлся Golf. „И сейчас они составляют 23 процента всех автомобилей Volkswagen, зарегистрированных в Эстонии. В то же время нужно признать, что в последнее время люди полюбили внедорожники, и Golf вытеснен с трона Tiguan, на который приходится почти 27 процентов всех автомобилей Volkswagen“, — сказал представитель бренда.



Всего в Эстонии официально зарегистрировано более 150 различных моделей Volkswagen. При этом около 40 моделей представлены в нашей стране в единичном экземпляре. „Я думаю, что среди этих машин определенно есть очень особенные, и с ними мы с удовольствием познакомились бы поближе“, — сказал Салак.



Член правления эстонского клуба Volkswagen Марье Аасметс добавила, что любители Volkswagen действительно очень активны и полны энтузиазма. При их поддержке крупнейшему автоклубу Эстонии скоро исполнится 20 лет. „Наши участники постоянно восстанавливают и создают особенные автомобили, и, возможно, эта милая акция побудит присоединиться к нам и других энтузиастов, которые до этого в одиночку возились у себя в гараже“, — сказала Аасметс.



Информацию о крутых автомобилях ждут на сайте volkswagenbaltic.eu.