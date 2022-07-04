Эстонец, сражающийся за Украину: я бы предпочел смерть жизни под контролем России(7)
Герман Баринов, австралийский спасатель с эстонским паспортом, который воюет за Украину в составе Интернационально легиона в интервью NV.UA подсмеивается над воровством в российской армии и успокаивает соотечественников, поскольку считает, что Путин не потянет войну на два фронта.
25-летний эстонец Герман Баринов служил в эстонской армии, работал в местной полиции, успел пожить в Америке, Канаде и Европе, а воевать за Украину в начале марта ехал из далекой Австралии.
„На момент начала полномасштабной войны я уже два года как жил в Австралии — работал спасателем в бассейне и собирался продлевать вид на жительство еще на год. Но тут война“, - рассказывает он.
„Когда начал читать новости первых дней — побежала дрожь по спине от того, насколько отвратительный метод ведения войны выбрала Россия. Не армия на армию, а огонь по невоенным объектам и городам, которые даже не входят в план вторжения РФ, согласно их же собственным заявлениям. От этого я не мог сидеть на месте, даже сон потерял и решил ехать помогать.
КАК ПОЛУЧИЛОСЬ ПОПАСТЬ В УКРАИНУ?
В Украине я до этого не был, но за время путешествий по Польше и Восточной Европе познакомился с огромным количеством украинцев — они были классные и душевные. Один из них мне и пробил путь в ВСУ после заявления Зеленского о наборе Интернационального легиона.
КАК ОТРЕАГИРОВАЛА СЕМЬЯ?
Изначально отреагировали не очень хорошо, потому что знали, насколько я импульсивен. Когда я созванивался с родителями из Австралии, они приговаривали из раза в раз: „Только не вздумай соваться в Украину!“. Потому о том, что я уже тут, сообщил уже по факту приезда. Поначалу я их уверял, что просто помогаю здесь, но они обо всем догадались сами со временем. Теперь большая часть семьи меня поддерживает и говорит об этом с гордостью. Сейчас уже вся планета понимает, что Украина воюет за всю Европу, а может быть даже и за весь мир. Из опыта Второй мировой войны мне ясно, что этот большой голодный волк не остановится на одной овечке.
БУДЕТ ЛИ РОССИЯ НАПАДАТЬ НА ЭСТОНИЮ?
Я думаю, угроза от России исходит всегда, как показывает печальный опыт. В то же время у меня есть много друзей, служащих в регулярной армии Эстонии, и они более, чем готовы к этой войне. В Эстонии большая ориентация идет на партизанский тренинг населения, чтобы в случае чего были навыки ведения партизанской войны, помимо основной. Эстония — маленькая страна, потому у нас особенно развит этот фронт, и даже, если каким-то чудом ее захватят русские, партизаны им точно не дадут тут жизни. Но такой сценарий сомнителен, потому что у нас есть сильная поддержка НАТО как вооружением, так и контингентом. Тем более РФ не потянет второй фронт, их армия сейчас хромает на одну ногу и новый фронт окончательно ее добьет. Так что люди в Эстонии может и начинают нервничать, но понимают: предупрежден — значит вооружен.
БЫЛ ЛИ БОЕВОЙ ОПЫТ?
Боевого опыта не было, но было много конфликтного опыта с применением холодного и огнестрельного оружия — помимо эстонской полиции я работал в частных охранных структурах. Так что это моя первая война. И она тут сильно отличается от того, что мы видели в фильмах или видеоиграх.
День на второй после прибытия, сидя под самым первым обстрелом в окопе, я думал, что после этого точно поеду домой, что это для меня слишком. Но потом отключил эгоизм и вспомнил, что есть гражданские люди, которые сидят ежедневно под гораздо более сильными обстрелами. Если русских не остановить — война пойдет дальше Украины и, если честно, я бы предпочел смерть жизни под контролем РФ.
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