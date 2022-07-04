Эстонец, сражающийся за Украину: я бы предпочел смерть жизни под контролем России

25-летний эстонец Герман Баринов служил в эстонской армии, работал в местной полиции, успел пожить в Америке, Канаде и Европе, а воевать за Украину в начале марта ехал из далекой Австралии.

„На момент начала полномасштабной войны я уже два года как жил в Австралии — работал спасателем в бассейне и собирался продлевать вид на жительство еще на год. Но тут война“, - рассказывает он.

„Когда начал читать новости первых дней — побежала дрожь по спине от того, насколько отвратительный метод ведения войны выбрала Россия. Не армия на армию, а огонь по невоенным объектам и городам, которые даже не входят в план вторжения РФ, согласно их же собственным заявлениям. От этого я не мог сидеть на месте, даже сон потерял и решил ехать помогать.

КАК ПОЛУЧИЛОСЬ ПОПАСТЬ В УКРАИНУ?

В Украине я до этого не был, но за время путешествий по Польше и Восточной Европе познакомился с огромным количеством украинцев — они были классные и душевные. Один из них мне и пробил путь в ВСУ после заявления Зеленского о наборе Интернационального легиона.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛА СЕМЬЯ?

Изначально отреагировали не очень хорошо, потому что знали, насколько я импульсивен. Когда я созванивался с родителями из Австралии, они приговаривали из раза в раз: „Только не вздумай соваться в Украину!“. Потому о том, что я уже тут, сообщил уже по факту приезда. Поначалу я их уверял, что просто помогаю здесь, но они обо всем догадались сами со временем. Теперь большая часть семьи меня поддерживает и говорит об этом с гордостью. Сейчас уже вся планета понимает, что Украина воюет за всю Европу, а может быть даже и за весь мир. Из опыта Второй мировой войны мне ясно, что этот большой голодный волк не остановится на одной овечке.

БУДЕТ ЛИ РОССИЯ НАПАДАТЬ НА ЭСТОНИЮ?