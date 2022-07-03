Российский шахматист досрочно выиграл турнир претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, который проходит в Мадриде. В матче 13-го тура Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Венгрии Рихардом Раппортом.

После боевой ничьи Ян Непомнящий набрал девять очков, восемь раз сыграл в ничью и одержал пять побед. Ближайшие конкуренты россиянина, китаец Дин Лижэнь и американец Хикару Накамура отстают на 2,5 очка и потеряли теоретические шансы настигнуть российского гроссмейстера.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий второй раз подряд выиграл турнир претендентов и сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.