ВИДЕО И ФОТО | Дни моря в Силламяэ: как они прошли и что говорят о городе его жители

„Силламяэ - это практически морские ворота Ида-Вирумаа, - говорит Владимир Высоцкий, председатель комиссии по образованию и культуре городского собрания. - Силламяэ в настоящее время, безусловно, является открытым городом, готовым к сотрудничеству и развитию“.

Пенсионерка Людмила приехала жить сюда примерно года назад. „Заинтересована была в каком-то красивом, спокойном, чистеньком и уютном месте, - рассказала Людмила корреспонденту RusDelfi. - Здесь город на море. И для души, и для здоровья очень полезно. Здесь все для человека, много праздников, много мероприятий, а в зимние вечера много для пенсионеров мастер-классов проходит, концертов, это совершенно бесплатно, мы можем прийти и отдохнуть“.