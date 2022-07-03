ВИДЕО И ФОТО | Дни моря в Силламяэ: как они прошли и что говорят о городе его жители
В Силламяэ 1-3 июля прошли традиционные дни моря. Множество мероприятий в эти дни следовали друг за другом. RusDelfi побывал на праздновании. Жители и гости Силламяэ рассказали о променаде, парке, музее и о других любимых местах, почему они возвращаются, за что ценят город и что им хочется поменять.
„Силламяэ - это практически морские ворота Ида-Вирумаа, - говорит Владимир Высоцкий, председатель комиссии по образованию и культуре городского собрания. - Силламяэ в настоящее время, безусловно, является открытым городом, готовым к сотрудничеству и развитию“.
Пенсионерка Людмила приехала жить сюда примерно года назад. „Заинтересована была в каком-то красивом, спокойном, чистеньком и уютном месте, - рассказала Людмила корреспонденту RusDelfi. - Здесь город на море. И для души, и для здоровья очень полезно. Здесь все для человека, много праздников, много мероприятий, а в зимние вечера много для пенсионеров мастер-классов проходит, концертов, это совершенно бесплатно, мы можем прийти и отдохнуть“.
„Если поработать над чем-то городе, - добавила Людмила, - это старую часть города потихоньку отреставрировать, фасады сохранить в их первозданном виде“.
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