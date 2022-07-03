Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об установлении полного контроля над Луганской областью Украины, сообщает агентство ТАСС в воскресенье, 3 июля. Как отметили в Минобороны, российские силы установили полный контроль над городом Лисичанск и „рядом близлежащих населенных пунктов“.

В утреннем брифинге Минобороны РФ сообщило, что российские войска замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. „В очередном „котле“ полностью заблокирована украинская группировка войск. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника“, - заявили в ведомстве.)

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай подтвердил, что российские военные закрепляются в районе Лисичанска. „Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания“, - рассказал Гайдай.

В Генштабе вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщили, что на Донецком направлении основные усилия российской армии сосредоточены на „закреплении позиций в районе города Лисичанска“. Больше никакой информации о ситуации в городе ВСУ не сообщило.

Киев опровергает захват Лисичанска

Представитель министерства обороны Украины Юрий Сак заявил в интервью BBC, что Лисичанск не находится под „полным контролем“ российских войск, несмотря на заявления Москвы об этом. По его словам, ситуация в Лисичанске „уже довольно давно была очень напряженной“, российские войска „без остановки атаковали город“. „Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их“, - подчеркнул Сак.