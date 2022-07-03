Шойгу доложил Путину о захвате Луганской области
Министр обороны России сообщил об „освобождении“ области. Украинская сторона накануне не подтверждала информацию о захвате Лисичанска российскми войсками, пишет DW.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об установлении полного контроля над Луганской областью Украины, сообщает агентство ТАСС в воскресенье, 3 июля. Как отметили в Минобороны, российские силы установили полный контроль над городом Лисичанск и „рядом близлежащих населенных пунктов“.
В утреннем брифинге Минобороны РФ сообщило, что российские войска замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. „В очередном „котле“ полностью заблокирована украинская группировка войск. Российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника“, - заявили в ведомстве.)
Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай подтвердил, что российские военные закрепляются в районе Лисичанска. „Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой. Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания“, - рассказал Гайдай.
В Генштабе вооруженных сил Украины в утренней сводке сообщили, что на Донецком направлении основные усилия российской армии сосредоточены на „закреплении позиций в районе города Лисичанска“. Больше никакой информации о ситуации в городе ВСУ не сообщило.
Киев опровергает захват Лисичанска
Представитель министерства обороны Украины Юрий Сак заявил в интервью BBC, что Лисичанск не находится под „полным контролем“ российских войск, несмотря на заявления Москвы об этом. По его словам, ситуация в Лисичанске „уже довольно давно была очень напряженной“, российские войска „без остановки атаковали город“. „Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их“, - подчеркнул Сак.
Национальная гвардия Украины накануне опровергла информацию об окружении Лисичанска. „Сейчас возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинской армии“, - заявил официальный представитель Национальной гвардии Руслан Музычук. При этом он подчеркнул, что ситуация на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области является самой сложной на всей линии фронта.
„Нет их в центре Лисичанска, они не взяли его под контроль. Но ситуация там угрожающая. Все решится через день-два“, - говорил накануне советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Захват Лисичанска подтверждают сторонние наблюдатели
Американский „Институт изучения войны“ (ISW) накануне сообщил, что украинские силы, „вероятно, осуществили преднамеренный отход из Лисичанска“, что привело к захвату города российскими силами. К такому выводу аналитики пришли на основании анализа спутниковых снимков и заявлений украинских официальных лиц.
„Российские силы, скорее всего, установят контроль над оставшейся территорией Луганской области в ближайшие дни“, - писали аналитики ISW. О том, что российские войска продолжают „добиваться незначительных успехов в районе Лисичанска“ накануне сообщили в Минобороны Великобритании.
Взятие Лисичанска - последнего крупного города Луганской области, находившегося под контролем ВСУ, открыло бы российской армии путь для дальнейшего продвижения на запад в Донецкую область, пишет агентство AP. Бои за город продолжались несколько недель.