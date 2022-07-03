Из-за взрывов в центре Белгорода повреждены десятки жилых домов, погибли четыре человека. Минобороны РФ заявило об ударе по городу украинскими ракетами
Четыре человека погибли и еще четверо ранены, а также несколько десятков жилых домов получили повреждения в результате серии взрывов, произошедших в ночь на 3 июля в центре Белгорода, пишет Meduza.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, около трех часов ночи в городе „была слышна серия громких звуков“, после чего загорелся как минимум один дом на улице Маяковского. „Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработало ПВО“, — написал он в телеграм-канале.
Местные жители опубликовали в соцсетях кадры пожара, а также видео, на котором запечатлены взрывы в небе, а затем на земле.
В общей сложности повреждены 21 многоквартирный и 40 частных жилых домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. При этом пять из них разрушены полностью. Гладков пообещал оказать гражданам всю необходимую помощь в восстановлении жилья.
Трое из погибших, по данным губернатора, оказались гражданами Украины. „То есть, правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации и это абсолютный верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях“, — сказал Гладков.
Среди пострадавших двое — десятилетний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии — доставлены в больницу. Губернатор пообещал выплатить семьям погибших три миллиона рублей, а раненым — по 500 тысяч рублей.
Телеграм-канал Baza пишет, что при разборе завалов в одном из частных домов на улице Маяковского были обнаружены еще двое погибших. Официального подтверждения этой информации нет.
Из-за ночных взрывов в Белгороде отменили проведение запланированного на 3 июля фестиваля „Белгородское лето“, сообщил мэр города Антон Иванов.
Минобороны РФ обвинило Украину в ударе по Белгороду ракетами „Точка-У“
Вооруженные силы Украины нанесли „преднамеренный удар“ по жилым кварталам Белгорода тремя баллистическими ракетами „Точка-У“ с кассетными боеприпасами, заявило Минобороны РФ.
Как утверждают в ведомстве, все ракеты были уничтожены средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом.
„Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 „Рейс“, — рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ракетный удар „целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов“.
Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт назвал произошедшее в Белгороде „атакой противника“ и выразил соболезнования родным погибших. По его словам, в ночь на 3 июля в Курске также сработала система ПВО, в результате чего были сбиты два украинских беспилотника „Стриж“.
С начала войны в Украине приграничная Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам, которые, по утверждению местных властей, велись с украинской стороны. На территории области и ряда других российских регионов, граничащих с Украиной, действует „желтый“ уровень террористической опасности.
1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе „Роснефти“. По заявлению губернатора Гладкова, причиной пожара стал авиаудар с двух вертолетов ВСУ, которые „зашли на территорию России на низкой высоте“.
О гибели жителей Белгородской области в результате обстрелов ранее сообщалось дважды. 11 мая погиб один человек в селе Солохи, а 26 мая от ранений скончалась женщина в селе Журавлевка.