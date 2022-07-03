Из-за взрывов в центре Белгорода повреждены десятки жилых домов, погибли четыре человека. Минобороны РФ заявило об ударе по городу украинскими ракетами

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, около трех часов ночи в городе „была слышна серия громких звуков“, после чего загорелся как минимум один дом на улице Маяковского. „Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработало ПВО“, — написал он в телеграм-канале.

Местные жители опубликовали в соцсетях кадры пожара, а также видео, на котором запечатлены взрывы в небе, а затем на земле.

В общей сложности повреждены 21 многоквартирный и 40 частных жилых домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. При этом пять из них разрушены полностью. Гладков пообещал оказать гражданам всю необходимую помощь в восстановлении жилья.

Трое из погибших, по данным губернатора, оказались гражданами Украины. „То есть, правительство Украины убивает граждан Украины на территории Российской Федерации и это абсолютный верх цинизма, которого достигла Украина в своих действиях“, — сказал Гладков.

Среди пострадавших двое — десятилетний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии — доставлены в больницу. Губернатор пообещал выплатить семьям погибших три миллиона рублей, а раненым — по 500 тысяч рублей.

Телеграм-канал Baza пишет, что при разборе завалов в одном из частных домов на улице Маяковского были обнаружены еще двое погибших. Официального подтверждения этой информации нет.

Из-за ночных взрывов в Белгороде отменили проведение запланированного на 3 июля фестиваля „Белгородское лето“, сообщил мэр города Антон Иванов.

Минобороны РФ обвинило Украину в ударе по Белгороду ракетами „Точка-У“

Вооруженные силы Украины нанесли „преднамеренный удар“ по жилым кварталам Белгорода тремя баллистическими ракетами „Точка-У“ с кассетными боеприпасами, заявило Минобороны РФ.

Как утверждают в ведомстве, все ракеты были уничтожены средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом.