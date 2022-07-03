ВИДЕО | В Нарве появятся общественные убежища. Нужны ли они в городе: что думают нарвитяне

В Таллинне и Тарту уже открыты первые общественные убежища. Планируется, что в Нарве к середине июля также появится подробная информация от Спасательного департамента, где будут расположены убежища. Сотрудники департамента намерены привлечь журналистов, чтобы максимально широко распространить информацию.

„Планируется, что будет создано девять таких мест, - рассказывает Сейди Ламус-Чистотин, руководитель по коммуникации Идаского спасательного центра. - Сначала будет подготовлено четыре общественных убежища, на них разместят специальные знаки, и далее по плану открытие еще пяти“.

По словам Урмаса Токмана, советника городской канцелярии, сейчас в городе уже выбраны места, ведется их подготовка. Техническое состояние выбранных убежищ анализирует Спасательный департамент. „Очистим выбранные помещения, поставим знаки и сообщим жителям“, - сказал Токман. Он отметил, что эти убежища будут расположены в общественных местах, а не в жилых домах. И это будут не те помещения, которые использовал город ранее в целях гражданской обороны. Пока конкретные адреса не сообщаются.

Правительство Эстонской республики отказалось от использования защитных сооружений для гражданской обороны ещё в 1993 году, поскольку они стояли без дела. Эстоноземельцы привыкли жить спокойно и мирно. О том, как это было раньше, напоминают в городе многим уже не понятные строения, как например, наземная часть давно не используемого бомбоубежища на улице Кереса, построенного в 1950-х годах.



