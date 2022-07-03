Сборная Эстонии по баскетболу крупно проиграла Израилю, но прошла в следующий этап отборочного цикла ЧМ
Мужская баскетбольная сборная Эстонии проиграла на выезде Израилю (77:96), но прошла в следующий этап отборочного цикла на чемпионат мира 2023 года.
В первой четверти обе сборные забросили довольно быстро. Поначалу у Эстонии было много проблем с бросками, а Израиль наоборот слишком легко забрасывал, с любой позиции. Эстония проиграла первую четверть со счетом 29:22.
Обе сборные продолжали много бросать и во второй четверти, а Эстония на какое-то время вышла вперед, когда трехочковый бросок Йыэсааре вывел Эстонию вперед со счетом 37:36. Эстония выиграла вторую четверть со счетом 22:19 и сократила отставание до четырех очков.
Третья четверть началась со счетом 48:44. Израиль ушел в отрыв на 10 очков. Эстонии не хватало остроты в атаке и командной игры в обороне, а у Израиля получалось все в этом матче. К концу третьей четверти отрыв увеличился до 15 очков.
Последняя четверть началась со счетом 72:57. К сожалению, Эстония не смогла сократить отставание в счете, а Израиль наоборот увеличивал давление и продолжал забрасывать. К концу игры разница увеличилась до 20 очков.
Лучшим в составе Эстонии стал Майк-Калев Котсар, набравший 13 очков.
Сборная Германии обыграла сборную Польши со счетом 93:83 и Польша заняла последнее место в группе. В следующий раунд вышла Германия, Израиль и Эстония, благодаря лучшему показателю в личных встречах портив Польши.
До матча:
Баскетбольные сборные большинства европейских стран сильно поменяли свои составы на отборочных играх, проводимых этим летом, в отличие от тех, которые проходили в середине сезона. Израиль стал сильнее, по сравнению с игрой первого круга против Эстонии. Шесть игроков из тогдашнего состава Эстонской сборной отправились в Тель-Авив, но только четыре из них примут участие сегодняшнем в матче.
Эти четыре игрока — Кристиан Кулламяэ, Каспар Трейер, Рауно Нургер и Кристьян Китсинг. В Израиль также полетел Сийм-Сандер Вене и Хенри Веесар, но первый повредил лодыжку на тренировке в субботу, а Веесар просто не вписался в планы тренера. Эстонской сборной не поможет Хенри Дрелл, который улетел в США для подготовки к летней лиге НБА. Эстония сейчас занимает четвертое место в группе „D“. За пять матчей набрала семь очков.
Сборная Израиля собрала сильнейших игроков страны, которые представляют в основном местный чемпионат, Тамир Блатт и Юваль Зоосман, представляют немецкий чемпионат, Йам Мадар выступает в чемпионате Сербии. В крайнем туре Израиль на выезде уступил после овертайма Польше 85:90. Израиль в данный момент занимает третье место в турнирной таблице группы „D“. После пяти матчей имеет в своем активе семь набранных очков.
Сегодняшняя игра очень важна для обеих сборных. Если сборная Эстонии победит в сегодняшней встрече, то она гарантирует себе путёвку в следующий этап отборочного цикла. Однако в случае проигрыша остается надеяться, что Польша не обыграет Германию в другом матче группы „D“. В случае победы Эстонии, Израиль также должен рассчитывать на поражение Польши, чтобы обеспечить себе выход в следующий этап.