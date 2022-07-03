Сборная Эстонии по баскетболу крупно проиграла Израилю, но прошла в следующий этап отборочного цикла ЧМ

В первой четверти обе сборные забросили довольно быстро. Поначалу у Эстонии было много проблем с бросками, а Израиль наоборот слишком легко забрасывал, с любой позиции. Эстония проиграла первую четверть со счетом 29:22.

Обе сборные продолжали много бросать и во второй четверти, а Эстония на какое-то время вышла вперед, когда трехочковый бросок Йыэсааре вывел Эстонию вперед со счетом 37:36. Эстония выиграла вторую четверть со счетом 22:19 и сократила отставание до четырех очков.

Третья четверть началась со счетом 48:44. Израиль ушел в отрыв на 10 очков. Эстонии не хватало остроты в атаке и командной игры в обороне, а у Израиля получалось все в этом матче. К концу третьей четверти отрыв увеличился до 15 очков.

Последняя четверть началась со счетом 72:57. К сожалению, Эстония не смогла сократить отставание в счете, а Израиль наоборот увеличивал давление и продолжал забрасывать. К концу игры разница увеличилась до 20 очков.

Лучшим в составе Эстонии стал Майк-Калев Котсар, набравший 13 очков.

Сборная Германии обыграла сборную Польши со счетом 93:83 и Польша заняла последнее место в группе. В следующий раунд вышла Германия, Израиль и Эстония, благодаря лучшему показателю в личных встречах портив Польши.

До матча:

Баскетбольные сборные большинства европейских стран сильно поменяли свои составы на отборочных играх, проводимых этим летом, в отличие от тех, которые проходили в середине сезона. Израиль стал сильнее, по сравнению с игрой первого круга против Эстонии. Шесть игроков из тогдашнего состава Эстонской сборной отправились в Тель-Авив, но только четыре из них примут участие сегодняшнем в матче.