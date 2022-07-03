03.07.2022, 16:03
Пике и Шакира готовятся судиться за детей
ФОТО: | Scanpix
Защитник „Барселоны“ Жерар Пике хочет, чтобы двое его сыновей жили с ним.
По сведениям Marca, футболист хочет стать законным опекуном Милана и Саши и считает, что они должны остаться в Каталонии, где и провели всю жизнь.
Певица Шакира, их мать и бывшая сожительница Жерара, намерена перевезти мальчиков в Майами, поскольку в Барселоне оставаться не желает.
В рамках подготовки к судебному разбирательству Пике обратился к адвокату Тамбореро Абогадосу, специализирующемуся на разводах, защищать интересы поп-исполнительницы будет Пилар Мане, семейный юрист.
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