Пике и Шакира готовятся судиться за детей

По сведениям Marca, футболист хочет стать законным опекуном Милана и Саши и считает, что они должны остаться в Каталонии, где и провели всю жизнь.

Певица Шакира, их мать и бывшая сожительница Жерара, намерена перевезти мальчиков в Майами, поскольку в Барселоне оставаться не желает.

В рамках подготовки к судебному разбирательству Пике обратился к адвокату Тамбореро Абогадосу, специализирующемуся на разводах, защищать интересы поп-исполнительницы будет Пилар Мане, семейный юрист.

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