Роуминг, криптовалюты и ментальное здоровье. Евродайджест: главные события недели

Что случилось? Евросоюз продлил на 10 лет действие программы Roam-like-at-home. Благодаря этому решению жители ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна в поездках по континенту освобождены от дополнительных расходов за звонки, SMS и интернет-трафик. „Это ощутимое преимущество нашего единого европейского рынка. Продление этих правил сохранит конкурентоспособность межоператорских цен и позволит потребителям продолжать пользоваться бесплатными услугами роуминга в течение следующих десяти лет“, — отметила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Что это значит? Страна, председательствующая в ЕС, должна, с одной стороны, поддерживать устоявшиеся процедуры и принципы, а с другой может предлагать собственную повестку на встречах с коллегами по Евросоюзу. Особое внимание Чехия предлагает уделить беженцам: у всех уехавших из Украины детей должен быть доступ к образованию, что, в свою очередь, позволит их родителям найти работу и начать интеграцию в новой стране. Чехия предлагает выделить средства как на помощь странам и регионам, принявших наибольшее количество вынужденных переселенцев, так и на восстановление украинской инфраструктуры после войны. Новая страна-председатель продолжит линию на диверсификацию газовых поставок, чтобы снизить зависимость Евросоюза от России. В экономической сфере Чехия также займется созданием более устойчивых логистических цепочек и развитием IT-сферы наравне с усилением кибербезопасности как отдельных граждан, так и всего ЕС.

Что случилось? С 1 июля и до конца года в Совете ЕС будет председательствовать Чехия. Государства Евросоюз а по очереди занимают этот пост на шестимесячный срок: до Чехии страной-председателем была Франция, после — станет Швеция. „Перед Европой сейчас стоит множество проблем и вызовов, но если мы будем действовать совместно и решительно, мы выйдем из этих кризисов более сильными и устойчивыми“, — заявил чешский премьер-министр Петер Фиала. Прага уже представила основные приоритеты в своей работе: урегулирование миграционного кризиса и послевоенная помощь Украине, энергетическая безопасность, укрепление европейской обороны и кибербезопасности, повышение стратегической устойчивости экономики ЕС и демократических институтов.

Что это значит? Если вы пользуетесь связью в поездках в пределах ЕС, то ваш оператор обязан снимать плату по тому же тарифу, что и в Латвии. Это касается входящих и исходящих звонков и SMS, а также интернета. В путешествиях в другие страны (например, Россию, Грузию, Турцию или Израиль) тарифы будут заметно выше. При этом действует принцип добросовестности — если абонент использует „родную“ сим-карту за границей чаще, чем дома, оператор имеет право взимать дополнительную плату. Ограничения также касаются предоплаченных симок и тарифов с лимитами по максимальному объему переданных данных. Подробнее с правилами, действие которых продлили до 2032 года, можно ознакомиться на официальном сайте Евросоюза.

Европарламент призвал заботиться о психологическом здоровье граждан

Что случилось? Комитет по занятости и социальным вопросам Европарламента опубликовал отчет, в котором призвал власти стран ЕС уделять ментальным проблемам граждан не меньше внимания, чем их физическому здоровью. В документе отмечается, что пандемия Covid-19 и связанный с ней экономический кризис существенно повлияли на психологическое состояние и благополучие европейцев, что может привести к новым проблемам в будущем. В прошлом году из-за социальной изоляции, удаленной работы или отсутствия карьерных и образовательных перспектив 64% людей в возрасте от 18 до 34 лет подверглись риску депрессии. Другой важный аспект проблемы — дискриминация и домогательства, которым могут подвергнуться люди на работе или во время учебы.