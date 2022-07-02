Хоккей
02.07.2022, 18:30

Теэму Селянне станет новым владельцем „Йокерита“

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Teemu Selanne
Teemu Selanne
ФОТО: Alex Gallardo | Scanpix

Легендарный финский хоккеист Теему Селянне заявил, что возьмет под контроль „Йокерит“ после того, как клуб пошел по пути возвращения в чемпионат Финляндии.

Он сообщил, что станет новым владельцем клуба и будет принимать активное участие в его деятельности.

„Информация о будущем клуба начнет активно публиковаться в наших медиа в ближайшее время. Сейчас главных новостей сразу пять.

Мы долго молчали, но может быть и лучше, что поклонники узнают обо всем сразу. Я обещаю, что будет много позитивных моментов и все будут в восторге“, — сказал Селянне Iltalehti.

„Йокерит“ на протяжении нескольких последних сезонов выступал в КХЛ, но клуб пропустил плей-офф сезона-2021/22, после чего покинул лигу.

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