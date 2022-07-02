Теэму Селянне станет новым владельцем „Йокерита“

„Информация о будущем клуба начнет активно публиковаться в наших медиа в ближайшее время. Сейчас главных новостей сразу пять.



Мы долго молчали, но может быть и лучше, что поклонники узнают обо всем сразу. Я обещаю, что будет много позитивных моментов и все будут в восторге“, — сказал Селянне Iltalehti.