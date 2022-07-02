Ирония судьбы: место Випса займет тот, кто вел злосчастный стрим

Ранее в „Ред Булл“ расторгли контракт с Випсом из-за слова „негр“, которое он произнёс во время стрима. По иронии судьбы в стриме вместе с ним участвовал именно Лоусон, пишет Чемпионат.

„У нас есть много молодых пилотов, и некоторые из них подают большие надежды. У нас есть Лоусон и Хаугер, участвующие в гонках Формулы-2, у нас есть Дарувала, который остаётся младшим пилотом, несмотря на то что проводит тесты за другую команду. Исак Хаджар тоже отлично справляется с работой. Так что у нас нет недостатка в талантах“, — приводит слова Хорнера GPFans.

За что эстонский гонщик Випс вылетел из состава Red Bull

Випс играл в „Call of Duty: Warzone“ с Лиамом Лоусоном, другим младшим гонщиком Red Bull, который вел прямую трансляцию игры на Twitch, когда Випс выругался и произнес слово на букву „н“, согласно записи трансляции на Twitch. Лоусон быстро ответил „Юри!“ и рассмеялся.

На втором видео в ходе трехчасового стрима на Twitch Лоусон попросил Випса надеть розовую кепку Red Bull, на что Випс ответил: „Нет, она гейская“. „Юри, ты не можешь так говорить“, — ответил Лоусон.

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