Советник Зеленского: Путин бомбит от бессилия

„Первая причина - бессилие. Бессилие, когда ты все время думал, что тебя все боятся, ты монстр, ты можешь абьюзничать в полном объеме и наказания не будет, а сейчас ты столкнулся с ситуацией, когда 128 дней мир видит, что ты не настолько силен, как ты долгое время о себе рассказывал. Тебя бояться не надо, а можно просто давать сдачи.И бессилие против армии вынуждает атаковать мирных жителей. И вторая причина - безнаказанность. Долгое время он безнаказанно демонстрировал наплевательское отношение к мировым правилам поведения. Политическая элита Российской Федерации долгое время могла нарушать все, что угодно, могла делать, что хочет, могла ломать под себя эти правила. Они могли участвовать в войнах, могли отравлять людей в других странах и так далее. И эта безнаказанность породила ощущение, что мне все позволено и никто мне ничего не сделает“, - считает Подоляк.