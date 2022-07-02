Советник Зеленского: Путин бомбит от бессилия
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью каналу „Популярная политика“ рассказал, что, по его мнению, стоит за решением президента России Владимира Путина увеличить количество ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
„Первая причина - бессилие. Бессилие, когда ты все время думал, что тебя все боятся, ты монстр, ты можешь абьюзничать в полном объеме и наказания не будет, а сейчас ты столкнулся с ситуацией, когда 128 дней мир видит, что ты не настолько силен, как ты долгое время о себе рассказывал. Тебя бояться не надо, а можно просто давать сдачи.И бессилие против армии вынуждает атаковать мирных жителей. И вторая причина - безнаказанность. Долгое время он безнаказанно демонстрировал наплевательское отношение к мировым правилам поведения. Политическая элита Российской Федерации долгое время могла нарушать все, что угодно, могла делать, что хочет, могла ломать под себя эти правила. Они могли участвовать в войнах, могли отравлять людей в других странах и так далее. И эта безнаказанность породила ощущение, что мне все позволено и никто мне ничего не сделает“, - считает Подоляк.
По словам Подоляка, нормальные люди испытывают симпатию или антипатию, тяжело переживают, когда слышат, что там погибли 20 человек, тут 5... добро - это добро, а смерть - это всегда трагедия. А политическая элита Российской Федерации испытывает восторг, когда смотрят на разрушенные города, на условные Мариуполь или Бучу, не говоря уже об умерших людях - это сексуальный восторг, это извращение.
„Что сделал человек по фамилии Путин? Который пришел освобождать. Он поставил „град“ чтобы освободить бабушку от ее дома. В этом суть этой войны. Здесь нет никаких других целей. Это иррациональное ощущение удовлетворения от того, что ты причиняешь зло и боль миллионам людей. Вот и все“, - считает Подоляк.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.