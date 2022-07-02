Босс Red Bull: увольнение Юри Випса отражает нашу жесткую позицию

Трехкратный чемпион „Формулы-1“ и отец Келли Пике – девушки Макса Ферстаппена – допустил расистские и гомофобные высказывания в адрес пилота „Мерседеса“ Льюиса Хэмилтона. „Ред Булл“ стал одной из команд, которая не стала официально реагировать на заявления Пике. Ситуацию прокомментировал только Макс Ферстаппен, который посчитал слова Пике неправильными, но подчеркнул, что Нельсон „точно не расист“.

Хорнер заявил, что разрыв контракта с молодым эстонцем Юри Випсом за расистское ругательство говорит о непримиримой борьбе команды с дискриминацией.

„Мы обескуражены комментариями Нельсона. У нас произошла ситуация с молодым гонщиком в конце прошлой недели, мы предприняли весьма решительные действия по поводу расистского высказывания. Мы немедленно выгнали Юри из команды, а потом возникла эта ситуация с Пике. Мы считаем, что разрыв контракта с Юри – очень жесткое заявление, мы ни в коем случае не миримся с расизмом и дискриминацией. Мы полностью поддерживаем Льюиса Хэмилтона и считаем, что дела важнее слов. Наши действия по отношению к Юри были, жестокими, но они согласуются с политикой команды.

Если Хорнер считает увольнение Випса уместным, то, например, тот же Макс Ферстаппен сказал, что эстонец заслуживает нового шанса. „Вероятно, я знаю Юри немного больше, , и на самом деле он очень хороший парень. Думаю, он действительно понял, что поступил неправильно. То, что он сказал, было неправильным, но я действительно считаю, что он заслуживает второго шанса“, — прокомментировал ситуацию Випса действующий чемпион мира.

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