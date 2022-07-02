Новости России
02.07.2022, 09:41

Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы

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Мишустин
Мишустин
ФОТО: DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / GOVERNMENT PRESS SERVICE POOL | EPA

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Документ был опубликован на портале правовой информации, сообщает „Медуза“.

Таким образом с 16 марта прекращено участие России в восьми соглашениях:

  • Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду“, прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);

  • Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;

  • Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;

  • Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж“);

  • Европейская аудиовизуальная обсерватория;

  • Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;

  • Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;

  • Расширенное частичное соглашение Совета Европы „Обсерватория по преподаванию истории в Европе“.

В связи с этим утратили силу 14 актов и положений правительства РФ.

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