Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы(1)
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому Россия прекратила участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Документ был опубликован на портале правовой информации, сообщает „Медуза“.
Таким образом с 16 марта прекращено участие России в восьми соглашениях:
Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду“, прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);
Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;
Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;
Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж“);
Европейская аудиовизуальная обсерватория;
Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;
Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;
Расширенное частичное соглашение Совета Европы „Обсерватория по преподаванию истории в Европе“.
В связи с этим утратили силу 14 актов и положений правительства РФ.