Вратарь сборной России задержан за уклонение от армии. Что происходит?(37)
Вечер обычной пятницы хоккейного межсезонья взорвала новость: вратарь сборной России Иван Федотов, серебряный призер Пекина-2022, задержан сотрудниками полиции и сопровождается в военкомат!
По информации „Фонтанки“, игрока разыскивали по всему Санкт-Петербургу. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришел запрос из военной прокуратуры – вратаря, который недавно подписал контракт с „Филадельфией“ и собирался уехать в НХЛ, считают уклонистом от армии.
При этом „Матч ТВ“ обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – и там заявили, что не располагают информацией о задержании хоккеиста.
Та же „Фонтанка“ пишет, что Федотов якобы уведомил руководство ЦСКА о своем отъезде в НХЛ и таким образом „самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом“.
Но контракт Федотова с ЦСКА закончился 30 апреля. Он его подписывал еще в 2020-м с челябинским „Трактором“ – на два года. В 2021-м его обменяли в ЦСКА. А по правилам КХЛ, если игрока меняют при действующем контракте, то он перезаключается на тех же условиях, которые были в прежнем клубе, пишет Sports.ru.
Разве хоть один игрок КХЛ когда-то служил?
В том-то и дело, что нет. С момента создания КХЛ ни один более или менее известный хоккеист по-настоящему в армии не служил. Все как-то решали вопрос. Не только игроки ЦСКА или СКА – все!
Кто-то – через институт, большинство молодых профи числятся в спортивных институтах. Кто-то договаривается с военными. Так было с Алексеем Черепановым. После его смерти выяснилось, что он, как и многие другие молодые игроки „Авангарда“ проходил службу в Омской железнодорожной бригаде, но по договору никто из них в части даже не появлялся. Когда эта история вскрылась, своих постов лишились многие военные начальники.
До КХЛ была пара громких историй. В 2001-м трех молодых хоккеистов „Авангарда“ в Москве прямо после матча под конвоем увезли в спортроту ЦСКА. Это были Александр Свитов, Станислав Чистов и Кирилл Кольцов.
Всех троих в итоге через неделю вернули в Омск. Но Свитов и Чистов сезон потеряли, потому что твердо были настроены уехать в Америку, а Кольцов продолжил играть за „Авангард“.
Еще был случай с Николаем Жердевым. Только он-таки уехал в НХЛ и сыграл за „Коламбус“, после чего ЦСКА закатил скандал и объявил его дезертиром.
„Он ведь проходит военную службу, и мы отправляли в НХЛ все необходимые документы, включая копию военного билета, – возмущался главный тренер ЦСКА Виктор Тихонов. – Даже не знаю, как руководители „Коламбуса“ собираются обходить этот пункт соглашения“.
При этом военнослужащий Николай Жердев, конечно, ни в какой армии не был – в начале того сезона он спокойно играл за ЦСКА. И лишь когда его отправили в фарм-клуб за плохую форму, собрал вещи и улетел в Америку. И еще: по окончании того сезона в НХЛ грянул локаут, и сезон следующий Жердев провел в ЦСКА, и никто его почему-то уже не обвинял в дезертирстве.
Что дальше?
По информации РЕН ТВ, в ЦСКА Федотову уже намекали, что такие события могут произойти, если он не подпишет новый контракт с клубом. Но почему вся эта история закрутилась сейчас? Иван подписал контракт с „Филадельфией“ еще 6 мая. Подписал, будучи свободным агентом. То есть он уже игрок клуба НХЛ. А у КХЛ и НХЛ – соглашение о взаимном уважении контрактов. Вообще же ничего не понятно!
Федотову 25 лет, возраст еще вполне призывной. И таких „призывников“ в КХЛ только среди собравшихся за океан довольно много. Кажется, им тоже пора волноваться.
Вратарю Федотову стало плохо в военкомате. Его забрала скорая помощь
Российскому голкиперу „Филадельфии Флайерз“ Ивану Федотову, которого в пятницу днём задержали по подозрению в уклонении от военной службы, стало плохо в военкомате, сообщают „Известия“. Вратаря увезли на скорой помощи.
В „Филадельфии“ сообщили о том, что уже знают о задержании голкипера. Иван подписал контракт с клубом в текущее межсезонье.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отреагировал на информацию о задержании вратаря сборной России по хоккею и „Филадельфии Флайерз“ Ивана Федотова по подозрению в уклонении от военной службы. „Федотова разыскивают правоохранительные органы за уклонение от военной службы? Он же уехал в НХЛ. Остался ещё в России? Я думаю, что это происки ЦСКА. Ваня не захотел оставаться в клубе, он призывного возраста, а давайте призовём его в армию. Другого варианта быть не может“, – сказал Майоров в беседе с корреспондентом „Чемпионата“.
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