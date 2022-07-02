Вратарь сборной России задержан за уклонение от армии. Что происходит?

По информации „Фонтанки“, игрока разыскивали по всему Санкт-Петербургу. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришел запрос из военной прокуратуры – вратаря, который недавно подписал контракт с „Филадельфией“ и собирался уехать в НХЛ, считают уклонистом от армии.

При этом „Матч ТВ“ обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – и там заявили, что не располагают информацией о задержании хоккеиста.

Та же „Фонтанка“ пишет, что Федотов якобы уведомил руководство ЦСКА о своем отъезде в НХЛ и таким образом „самовольно и незаконно расторгает контракт с хоккейным клубом“.

Но контракт Федотова с ЦСКА закончился 30 апреля. Он его подписывал еще в 2020-м с челябинским „Трактором“ – на два года. В 2021-м его обменяли в ЦСКА. А по правилам КХЛ, если игрока меняют при действующем контракте, то он перезаключается на тех же условиях, которые были в прежнем клубе, пишет Sports.ru.

Разве хоть один игрок КХЛ когда-то служил?

В том-то и дело, что нет. С момента создания КХЛ ни один более или менее известный хоккеист по-настоящему в армии не служил. Все как-то решали вопрос. Не только игроки ЦСКА или СКА – все!

Кто-то – через институт, большинство молодых профи числятся в спортивных институтах. Кто-то договаривается с военными. Так было с Алексеем Черепановым. После его смерти выяснилось, что он, как и многие другие молодые игроки „Авангарда“ проходил службу в Омской железнодорожной бригаде, но по договору никто из них в части даже не появлялся. Когда эта история вскрылась, своих постов лишились многие военные начальники.

До КХЛ была пара громких историй. В 2001-м трех молодых хоккеистов „Авангарда“ в Москве прямо после матча под конвоем увезли в спортроту ЦСКА. Это были Александр Свитов, Станислав Чистов и Кирилл Кольцов.

Всех троих в итоге через неделю вернули в Омск. Но Свитов и Чистов сезон потеряли, потому что твердо были настроены уехать в Америку, а Кольцов продолжил играть за „Авангард“.