02.07.2022, 11:00
Интервью с Александром из Одессы: „Ракета попала в дом, где я вырос. Я лично знал 6-7 погибших“
В ночь на 1 июля российские войска обстреляли поселок Сергеевка под Одессой. После попадания ракеты в многоэтажный дом погибли как минимум 20 мирных жителей. RusDelfi связался с врачом Александром, который когда-то жил в этом доме, но теперь оказался вдалеке от войны - в Австралии.
Наше внимание привлек пост Александра в фэйсбуке, который он написал через несколько часов после российского обстрела. В нем - по-английски - автор объясняет всему миру, насколько чудовищны преступления российских солдат.