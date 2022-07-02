Интервью с Александром из Одессы: „Ракета попала в дом, где я вырос. Я лично знал 6-7 погибших“

В ночь на 1 июля российские войска обстреляли поселок Сергеевка под Одессой. После попадания ракеты в многоэтажный дом погибли как минимум 20 мирных жителей. RusDelfi связался с врачом Александром, который когда-то жил в этом доме, но теперь оказался вдалеке от войны - в Австралии.