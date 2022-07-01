Учитель эстонского языка: почему мы вселяем в русскую молодежь ложные надежды, что она владеет эстонским языком?

Людям, знакомым с уровневой языковой подготовкой, конечно, не нужны следующие пояснения, но для точности отметим, что экзамен по эстонскому языку уровня В1 является обязательным экзаменом начальной школы для учащегося, язык обучения которого является русским, и это также позволяет подавать заявление на получение эстонского гражданства. Владение эстонским языком у выпускника русскоязычной средней школы должно соответствовать уровню В2, что гарантирует возможность продолжать обучение на эстонском языке.