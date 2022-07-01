Мнение
01.07.2022, 19:00

Учитель эстонского языка: почему мы вселяем в русскую молодежь ложные надежды, что она владеет эстонским языком?

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Эвелин Мюрипэал
учитель эстонского языка
Eesti keele õpe
Eesti keele õpe
ФОТО: Krister Paris | Ekspress Meedia

Экзамены по эстонскому языку должны стать платными. В настоящее время попытать счастья приезжает слишком много людей, толком не знающих язык.

Людям, знакомым с уровневой языковой подготовкой, конечно, не нужны следующие пояснения, но для точности отметим, что экзамен по эстонскому языку уровня В1 является обязательным экзаменом начальной школы для учащегося, язык обучения которого является русским, и это также позволяет подавать заявление на получение эстонского гражданства. Владение эстонским языком у выпускника русскоязычной средней школы должно соответствовать уровню В2, что гарантирует возможность продолжать обучение на эстонском языке.

В настоящее время уровень C1 по эстонскому языку является высшим экзаменом, который можно сдать, и знание языка на этом уровне требуется от государственных служащих, служащих и самозанятых лиц, чьи служебные обязанности или задачи связаны с управлением подразделением, планированием и координацией деятельности, а также консультированием, публичными выступлениями и официальным составлением письменных текстов.

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