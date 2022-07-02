Девушка дня. Как выглядит самая красивая автогонщица мира
В феврале 2022 года на улицах Сент-Питерсберга во Флориде стартовал 24-й сезон Indy Pro 2000 Championship — американского аналога „Формулы-3“: ведь эта серия — третий дивизон линейки „Индикара“. А на третьем этапе серии на легендарном автодроме в Индианаполисе состоялся дебют Линдси Брюэр!
Она родилась 17 апреля 1997 года в Арваде, штат Колорадо. В 11 лет Линдси оказалась на дне рождения, где катались на картах. Естественно, она тоже села за руль — так и увлеклась автогонками.
Пять лет Линдси участвовала в чемпионатах США по картингу. В 2021-м в составе команды Skip Barber Racing School гоняла в туре TC America Series и заняла 14-е место в общем зачете (из 23 участников Линдси была единственной девушкой).
Линдси успешна только не только в автоспорте, но еще и модель, а на ее Instagram подписаны более 1,7 млн человек!
У Брюер есть даже фан-страница в ВК. Вот это точно уровень!