Девушка дня. Как выглядит самая красивая автогонщица мира

Она родилась 17 апреля 1997 года в Арваде, штат Колорадо. В 11 лет Линдси оказалась на дне рождения, где катались на картах. Естественно, она тоже села за руль — так и увлеклась автогонками.

Пять лет Линдси участвовала в чемпионатах США по картингу. В 2021-м в составе команды Skip Barber Racing School гоняла в туре TC America Series и заняла 14-е место в общем зачете (из 23 участников Линдси была единственной девушкой).

Линдси успешна только не только в автоспорте, но еще и модель, а на ее Instagram подписаны более 1,7 млн человек!

У Брюер есть даже фан-страница в ВК. Вот это точно уровень!