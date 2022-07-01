Мария Юферева-Скуратовски: Кая Каллас должна признаться себе и остальным, что провалилась на этом посту

Такое ощущение, что наше государство стремительно несется в черную дыру. После того, как Керсна подаст в отставку, то правительство не будет дееспособным. По закону для этого не хватает количества министров.

Я считаю Кая Каллас должна уже признаться себе и всем остальным, что не вывезла и провалилась на этом посту. Не смогла сберечь то, что было, а нового правительства до сих пор так и не создала, хоть и называется премьером.

Решение не дать денег на строительство больницы просто агония, цель которой хоть как-то отвлечь внимание народа от глобального провала реформы и побольнее укусить центристов, для которых этот проект важен. Я понимаю, что реформисты считают, что лучше быть богатым и здоровым, а проблемы бедных и больных, видимо, не попадают в сферу их интересов.

В этой ситуации премьеру надо посыпать голову пеплом, снять с себя полномочия и дать сформировать правительство тем силам, которые могли бы сотрудничать и решать текущие проблемы, а не только блистать на международной арене.

Как Вы думаете, когда Каллас подаст уже в отставку?