Почему Путин никак не может выговорить имя-отчество президента Казахстана Токаева? Он издевается?

Вот в том же году Путин встречается с преемником Атамбаева Сооронбаем Шариповичем Жээнбековым и называет его примерно так: „Салмашач“.

А вот в 2019 году после конфликта с новым президентом Атамбаев летит в Москву и превращается в „Алои Решершеновича“.

Путин постоянно путает имена политиков из Центральной Азии и национальных российских республик (в лучшем случае произносит их неразборчивой скороговоркой). И таких ситуаций гораздо больше, чем попадает в СМИ.

Однако если поискать оговорки Путина не в СМИ, а в архиве видеозаписей его встреч с лидерами из Центральной Азии (политики из этой части планеты особенно часто становятся жертвами путинских оговорок) и главами некоторых российских регионов, то нас ждет открытие.

Новости о том, что Путин путает имена, периодически (хотя и не очень часто) попадают в СМИ. Например, в октябре 2020 года он назвал (уже бывшего) президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Шариманом.

А что с другими лидерами? Путин тоже путал имена или это только с Токаевым так?

Такой случай был. Например, прямо на том же Петербургском форуме в июне 2022-го Путин один раз совершенно четко произнес „Касым-Жомарт Кемелевич“ (в видео по ссылке — на отметке 1:34). Правда, в тот момент перед ним лежал листок с речью, так что теоретически российский президент мог воспользоваться шпаргалкой.

А был ли случай, когда Путин назвал имя Токаева правильно? Может, он в принципе не может его запомнить

В январе 2022 года российский президент даже попал в связи с этим в нашу рубрику „Шапито“: тогда во время заседания лидеров стран ОДКБ он посочувствовал некоему „Кемелу Жомартовичу“.

Путин регулярно произносит имя и отчество Токаева нечленораздельной скороговоркой, в которой даже при большом желании невозможно расслышать „Касым-Жомарт Кемелевич“.

На историю обратили внимание не только некоторые СМИ, но и жители Казахстана: в целой серии мемов, появившихся после инцидента на форуме в Петербурге, разные персонажи учат (безуспешно) Путина выговаривать имя Токаева.

По словам Митрохина, упадок „аппаратной культуры“ пришелся на период между 1980-ми и 1990-ми, когда язык власти стал более шовинистическим. И этот упадок только усилился с приходом к власти Путина, который, несмотря на имидж „вежливого немца“, не был ни классическим аппаратчиком, ни выходцем из советской номенклатуры.

„Работники ЦК и партийного аппарата помнили тысячи имен-отчеств. И всегда были готовы опознать человека по фамилии — вспоминая имя и отчество, причем весьма заковыристые. Публичного пренебрежения к людям не терпели, таких отсеивали из аппарата на ранней стадии“.

Нет, советские руководители к вопросу правильного произнесения имен собеседников подходили ответственно, говорит историк-советолог Николай Митрохин, который в 2007–2019 годах провел более 130 интервью бывших сотрудников ЦК КПСС:

Может, это наследие Советского Союза и так тогда было принято?

Такие покровительственные интонации Путин демонстрирует достаточно часто — например, распекая того же Минниханова как ребенка.

К хамству, по мнению Солдатова, относится и практика русифицировать отчества, создавая панибратские формы вроде „Шарипыча“ (бывший глава Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев) или „Нургалиича“ (нынешний глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов). „Это очень покровительственная и унизительная для собеседника форма обращения“, — рассуждает Солдатов.

Трудно сказать наверняка, но, например, журналист и специалист по российским спецслужбам Андрей Солдатов считает, что Путин „всегда помнит имена и прекрасно готовится к разговору“. То есть если он и коверкает имена, то делает это сознательно. С одной стороны, таким образом он „сбивает собеседника и дает себе больше времени на ответ“, с другой — сокращая имя и отчество буквально до двух нечленораздельных гласных, демонстрирует „очень ксенофобское русское чиновное хамство“.

Время от времени российский президент произносит неправильно или нечленораздельно даже имена политиков, с которыми знаком буквально десятилетиями. Например, имя Нурсултана Абишевича Назарбаева Путин в 2016 году произнес как „Насамбич“ (1:28).

„Потом [в первые путинские годы] часть чиновников из бывшей реальной номенклатуры начала реставрировать аппаратную культуру. В принципе, условно, поколение [Сергея] Кириенко в администрации президента [общается] уже в норме. Но Путин и часть его архаровцев, похоже, невоспитуема. Начиная с его опозданий на все важные встречи, одежды не по размеру, сленга типа „мочить в сортире“ и заканчивая пренебрежением именами“.

В последние годы, исходя из этой логики, весь аппарат подстроился под вкусы лидера, из-за чего даже такие опытные политики, как министр иностранных дел Сергей Лавров или министр промышленности и торговли Денис Мантуров, позволяют себе безо всяких последствий для карьеры хамить на публике.

Хорошо. А как на коверкание имен смотрят в том же Казахстане?

Замечают — и реагируют негативно, заверяет журналистка из Казахстана Асем Жапишева:

„Это воспринимается совсем не хорошо. Даже когда это не достигало российских СМИ, у нас это замечалось и ощущалось. Думаю, что это делается специально. В первую очередь это великорусский шовинизм и продолжение нынешнего российского курса — показать всем странам, которые окружают Россию, кто здесь главный. Происходящее в Украине — этот как раз и есть следствие таких мелких проявлений шовинизма“.

Однако прежде отношение к этому было более терпимым — и потому, что местные элиты не хотели ссориться с Россией, и из-за влияния советской национальной политики, которая не относилась к местным языкам с должным уважением. Если члены ЦК КПСС произносили казахстанские отчества правильно и отчетливо, то на бытовом уровне в СССР была распространена ксенофобия, отмечает Жапишева:

„В Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане в советское время был такой способ выживания — встраивание в систему. То есть люди русифицировали свои имена. В последние несколько лет мы пытаемся избавиться от этого багажа“.