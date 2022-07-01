Почему Путин никак не может выговорить имя-отчество президента Казахстана Токаева? Он издевается?(1)
Выступая 17 июня на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева не его именем, а словосочетанием, которое прозвучало примерно как „Кемежам Ишемильевич“. Сидевший рядом с Путиным Токаев лишь недоуменно посмотрел на российского коллегу, пишет „Медуза“.
На историю обратили внимание не только некоторые СМИ, но и жители Казахстана: в целой серии мемов, появившихся после инцидента на форуме в Петербурге, разные персонажи учат (безуспешно) Путина выговаривать имя Токаева.
Это впервые такое?
Нет!
Путин регулярно произносит имя и отчество Токаева нечленораздельной скороговоркой, в которой даже при большом желании невозможно расслышать „Касым-Жомарт Кемелевич“.
В январе 2022 года российский президент даже попал в связи с этим в нашу рубрику „Шапито“: тогда во время заседания лидеров стран ОДКБ он посочувствовал некоему „Кемелу Жомартовичу“.
А был ли случай, когда Путин назвал имя Токаева правильно? Может, он в принципе не может его запомнить
Такой случай был. Например, прямо на том же Петербургском форуме в июне 2022-го Путин один раз совершенно четко произнес „Касым-Жомарт Кемелевич“ (в видео по ссылке — на отметке 1:34). Правда, в тот момент перед ним лежал листок с речью, так что теоретически российский президент мог воспользоваться шпаргалкой.
А что с другими лидерами? Путин тоже путал имена или это только с Токаевым так?
Новости о том, что Путин путает имена, периодически (хотя и не очень часто) попадают в СМИ. Например, в октябре 2020 года он назвал (уже бывшего) президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Шариманом.
Однако если поискать оговорки Путина не в СМИ, а в архиве видеозаписей его встреч с лидерами из Центральной Азии (политики из этой части планеты особенно часто становятся жертвами путинских оговорок) и главами некоторых российских регионов, то нас ждет открытие.
Путин постоянно путает имена политиков из Центральной Азии и национальных российских республик (в лучшем случае произносит их неразборчивой скороговоркой). И таких ситуаций гораздо больше, чем попадает в СМИ.
В смысле?.. Путин годами произносил имена политиков неправильно — и это не замечали?
Оказывается, да. Возьмем бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Шаршеновича Атамбаева.
Вот Путин в 2015 году называет его „Аланбек Шаршыныч“.
А вот в 2019 году после конфликта с новым президентом Атамбаев летит в Москву и превращается в „Алои Решершеновича“.
Вот в том же году Путин встречается с преемником Атамбаева Сооронбаем Шариповичем Жээнбековым и называет его примерно так: „Салмашач“.
Время от времени российский президент произносит неправильно или нечленораздельно даже имена политиков, с которыми знаком буквально десятилетиями. Например, имя Нурсултана Абишевича Назарбаева Путин в 2016 году произнес как „Насамбич“ (1:28).
Так Путин специально или случайно коверкает имена политиков?
Трудно сказать наверняка, но, например, журналист и специалист по российским спецслужбам Андрей Солдатов считает, что Путин „всегда помнит имена и прекрасно готовится к разговору“. То есть если он и коверкает имена, то делает это сознательно. С одной стороны, таким образом он „сбивает собеседника и дает себе больше времени на ответ“, с другой — сокращая имя и отчество буквально до двух нечленораздельных гласных, демонстрирует „очень ксенофобское русское чиновное хамство“.
К хамству, по мнению Солдатова, относится и практика русифицировать отчества, создавая панибратские формы вроде „Шарипыча“ (бывший глава Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев) или „Нургалиича“ (нынешний глава Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов). „Это очень покровительственная и унизительная для собеседника форма обращения“, — рассуждает Солдатов.
Такие покровительственные интонации Путин демонстрирует достаточно часто — например, распекая того же Минниханова как ребенка.
Может, это наследие Советского Союза и так тогда было принято?
Нет, советские руководители к вопросу правильного произнесения имен собеседников подходили ответственно, говорит историк-советолог Николай Митрохин, который в 2007–2019 годах провел более 130 интервью бывших сотрудников ЦК КПСС:
„Работники ЦК и партийного аппарата помнили тысячи имен-отчеств. И всегда были готовы опознать человека по фамилии — вспоминая имя и отчество, причем весьма заковыристые. Публичного пренебрежения к людям не терпели, таких отсеивали из аппарата на ранней стадии“.
По словам Митрохина, упадок „аппаратной культуры“ пришелся на период между 1980-ми и 1990-ми, когда язык власти стал более шовинистическим. И этот упадок только усилился с приходом к власти Путина, который, несмотря на имидж „вежливого немца“, не был ни классическим аппаратчиком, ни выходцем из советской номенклатуры.
„Потом [в первые путинские годы] часть чиновников из бывшей реальной номенклатуры начала реставрировать аппаратную культуру. В принципе, условно, поколение [Сергея] Кириенко в администрации президента [общается] уже в норме. Но Путин и часть его архаровцев, похоже, невоспитуема. Начиная с его опозданий на все важные встречи, одежды не по размеру, сленга типа „мочить в сортире“ и заканчивая пренебрежением именами“.
В последние годы, исходя из этой логики, весь аппарат подстроился под вкусы лидера, из-за чего даже такие опытные политики, как министр иностранных дел Сергей Лавров или министр промышленности и торговли Денис Мантуров, позволяют себе безо всяких последствий для карьеры хамить на публике.
Хорошо. А как на коверкание имен смотрят в том же Казахстане?
Замечают — и реагируют негативно, заверяет журналистка из Казахстана Асем Жапишева:
„Это воспринимается совсем не хорошо. Даже когда это не достигало российских СМИ, у нас это замечалось и ощущалось. Думаю, что это делается специально. В первую очередь это великорусский шовинизм и продолжение нынешнего российского курса — показать всем странам, которые окружают Россию, кто здесь главный. Происходящее в Украине — этот как раз и есть следствие таких мелких проявлений шовинизма“.
Однако прежде отношение к этому было более терпимым — и потому, что местные элиты не хотели ссориться с Россией, и из-за влияния советской национальной политики, которая не относилась к местным языкам с должным уважением. Если члены ЦК КПСС произносили казахстанские отчества правильно и отчетливо, то на бытовом уровне в СССР была распространена ксенофобия, отмечает Жапишева:
„В Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане в советское время был такой способ выживания — встраивание в систему. То есть люди русифицировали свои имена. В последние несколько лет мы пытаемся избавиться от этого багажа“.
Живущая в Берлине искусствоведка и квир-активистка Салтанат Шошанова приводит примеры такой практики русификации имен: „Моя мама Гульжамал всю жизнь была Галя. Мой дядя Бахытжан — Боря. Моя тетя Сауле — Света“.
Сегодня такого почти не происходит — это связано не только с ростом национального самосознания в центральноазиатских странах, но и с изменением баланса политических сил в регионе. На фоне конфликта России с Западом роль Казахстана на международном уровне растет, так что Токаев теперь может позволить себе открыто возражать Путину, напоминает Жапишева:
„У России осталось не так много союзников, так что Казахстан стал заметнее. Плюс наша страна с февраля находится в двояком положении: либо мы начинаем поддерживать Россию и подпадаем под санкции, либо придерживаемся взвешенной позиции и отказываемся от того, чтобы служить санкционным буфером. Так пытается вести себя Токаев“.
А может ли быть, что забывчивость Путина связана с возрастом? Все-таки ему почти 70
Маловероятно. Обычно и при нормальных возрастных изменениях, и при легких когнитивных нарушениях, которые чаще возникают у людей старшего возраста, и при более серьезных заболеваниях человек забывает слова целиком — и, например, вместо „часы“ говорит что-то вроде „ну, эта штука, которая тикает и показывает время“.
Искаженное произнесение слов встречается при апраксии речи. Это состояние, при котором человек знает, как произносить то или иное слово, но до речевого аппарата сигналы доходят неверно. В легких формах апраксия речи может проявляться лишь при произнесении слов с большим количеством слогов. К состоянию приводят разного рода повреждения мозга: от травмы головы до опухоли.
Но если это апраксия, то в случае Путина очень уж избирательная: в том, что не касается имен из Центральной Азии, у российского президента с речью все в порядке.
Бывало ли, что Путин использовал имена, чтобы явно манипулировать ситуацией?
Да. Самый известный пример — знаменитый „Юра-музыкант“. В 2010 году на встрече с деятелями культуры Путин перебил начавшего говорить Юрия Шевчука фразой: „А вас как зовут?“ Сложно представить, что Путин, работавший в 1990-е в Санкт-Петербурге, не знал имени артиста, обладающего культовым статусом в этом городе (да и вообще одного из знаменитейших людей России). Андрей Солдатов считает это „вполне сознательной формой оскорбления“.
В 2013 году Путин также прервал вопросом „Как вас, собственно, зовут?“ конфликтный разговор с немецким журналистом Йоргом Шененборном (а потом еще и повторил этот вопрос на немецком).
„Это [манера задавать неожиданные вопросы неудобному собеседнику] у него со времен КГБ забито [в памяти]. То же он проделал с Нарышкиным“, — говорит Солдатов.
Мы не можем точно сказать, где Путин научился подобным манипулятивным техникам. Может быть, это произошло в ГДР, где с середины 60-х в местной спецслужбе Штази широко применялась так называемая оперативная психология для воздействия на предполагаемых врагов режима и вербовки информаторов.
А бывает, что зарубежные политики коверкают имя Путина?
Честно говоря, есть случаи, когда политики из Центральной Азии так проглатывают слоги в имени Владимир Владимирович, что остается только неразборчивое „Валынч“. Например, так выразился Алмазбек Атамбаев. Да и новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал Путина так, что киргизским журналистам явно послышалось что-то не то (особенно обидно, что как раз имя Садыра Нургожоевича Жапарова Путин обычно произносит правильно). Используют некоторые политики и нечленораздельную скороговорку — как, например, глава Татарстана Минниханов.
Бонус для Путина! Отчество „Кемелевич“ можно вообще не запоминать — есть более уважительная к казахскому языку форма обращения
Фамилии и отчества русского образца принесла в Казахстан советская власть. Записывая (а по сути, придумывая) казахам фамилии, чиновники чаще всего брали имя отца, прибавляя русское окончание „-ов/a“ или „-ев/а“. В последние годы многие от этих окончаний отказываются, говорит Салтанат Шошанова.
То же касается и отчеств. Русское произношение отчества — как „Кемелевич“ у Токаева — допустимо, однако многие меняют его на казахский вариант, когда в мужском роде к имени отца прибавляется „ұлы“, а в женском — „қызы“. То есть Кемелевич превращается в Кемелұлы — так бы Путину и стоило называть лидера соседней страны, если бы российский президент хотел проявить уважение.