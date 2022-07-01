Хоккеисту из Латвии могут закрыть дорогу в сборную из-за перехода в российский клуб

Индрашис — первый латвийский хоккеист, согласившийся выступать за российский клуб после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Прошлый сезон нападающий повел в клубах КХЛ „Витязь“ и „Адмирал“, где забил семь голов и сделал 10 результативных передач. В феврале 31-летний игрок расторг соглашение с клубом из Владивостока. Конец сезона он провел в швейцарском клубе „Биль“.

В следующем сезоне Индрашис вновь будет играть в КХЛ — на днях нападающий подписал контракт с московским „Спартаком“ на один год. В связи с этим решением Индрашису могут запретить выступать за сборную Латвии. Все из-за поправок к Закону о спорте, принятых Сеймом весной этого года.

Как уже сообщалось, в конце апреля Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским спортсменам, деятелям спорта или командам, зарегистрированным в Латвии, участвовать в спортивных соревнованиях в России и Беларуси.

Согласно принятым поправкам, спортсмены и специалисты, которые не будут соблюдать запрет, не смогут выступать за национальную сборную и работать в ней, а также не смогут рассчитывать на государственную поддержку или поддержку своего самоуправления для покрытия расходов на тренировки и участие в соревнованиях.

Таким образом, Индрашис не сможет выступать за сборную Латвии, в которой он является одним из ведущий игроков. Это подтвердил директор департамента спорта Министерства образования и науки Эдгар Северс в новостях на LR-4.

„Важно подчеркнуть, что ни одна федерация не может обойти санкции, которые определены в Законе о спорте. В том числе и запрет на включение такого спортсмена или спортивного работника в состав сборной страны. У упомянутого запрета нет срока давности, поэтому достаточно один раз принять участие в соревнованиях [в России или Беларуси], и этот человек — тренер или спортсмен — больше не сможет быть включен в состав сборной. Ни в каком статусе. Если спортсмен сделал такой выбор, то сборная Латвии для него закрыта навсегда“, — сказал Северс.