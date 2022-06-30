Правда ли, что Сергей Кириенко сообщил „вшивой интеллигенции“ о существовании выездных виз в России?

Тем не менее 22 июня в 19:54 по московскому времени популярный Telegram-канал „Генерал СВР (резерв)“ сообщил , что это решение политическое. Полный текст сообщения выглядит так: „Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко дал указание максимально осветить в информационном пространстве новость о том, что режиссёра Александра Сокурова не выпустили из России в Финляндию. Аргумент Кириенко дословно: „Вшивая интеллигенция должна знать, что в стране выездные визы“».

Накануне, 20 июня, МВД Финляндии сообщило об отмене всех коронавирусных ограничений с 30 июня. До этого въехать наземным путём на территорию республики можно было только определённым категориям граждан. Однако ограничения есть и с российской стороны. 27 марта 2020 года было принято распоряжение правительства РФ о правилах пересечения границы России через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. По этому документу исключения могут быть сделаны в следующих случаях: смерть за границей близкого родственника; выезд на лечение; посещение членов семьи; выезд на работу (при наличии трудового контракта); выезд на постоянное жительство (при наличии вида на жительство); получение образования. 20 июня, сразу после объявления властями Финляндии о снятии ограничений, МИД России пояснил , что с российской стороны правила остаются прежними — теми, которые были указаны в распоряжении правительства от 27 марта 2020 года. Очевидно, что именно на это распоряжение Мишустина и ссылались в разговоре с Сокуровым сотрудники погранпункта „Торфяновка“.

После инцидента на границе Александр Сокуров направил письмо в Совет по правам человека при президенте с описанием деталей происшествия. Это письмо также оказалось в распоряжении многих СМИ. Режиссёр рассказал, что сотрудники погранпункта „Торфяновка“ в Ленинградской области объяснили свои действия распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина. Каким именно, Сокуров не уточнил.

В июне 2022 года Александру Сокурову отказали в праве пересечь российскую границу в сторону Финляндии, объяснив это коронавирусными ограничениями. Об этом сообщил сам режиссёр. Вечером того же дня телеграм „Генерал СВР (резерв)“ (105 тысяч подписчиков на момент публикации) отреагировал на эту новость собственным инсайдом, приведя цитату из Кириенко: „Вшивая интеллигенция должна знать, что в стране выездные визы“.

Этот Telegram-канал — дополнение к основному каналу „Генерал СВР“ (286 000 подписчиков на момент публикации) и, как правило, анонсирует его сообщения. Основной канал репостит сообщения резервного, что позволяет сделать вывод о близости этих двух медиа и об их взаимном признании. Telegram-канал „Генерал СВР“ был создан в сентябре 2020 года. Его автор (или авторы) утверждает, что информацию для канала предоставляют бывшие и действующие сотрудники Службы внешней разведки. Канал специализируется на сообщениях, посвящённых личной жизни, здоровью и частным разговорам президента Путина. Кроме того, там регулярно встречаются прогнозы, представленные как уже принятые решения.

Обычно сообщения сформулированы таким образом, что их невозможно ни доказать, ни опровергнуть, так как эта информация (если допустить, что она правдива) доступна самому ограниченному кругу лиц. Например, в декабре 2021 года „Генерал СВР“ сообщил, как именно начнётся военная операция на территории Украины: будут убиты бывшие и нынешние руководители непризнанных ДНР и ЛНР, Путин потребует выдать причастных, а после отказа нанесёт удар по украинским городам. Первая часть „плана“, как уже теперь известно, не состоялась, что ставит под вопрос всё сообщение. Другие новости были посвящены здоровью Путина, его многочисленным операциям и близкой смерти, а также разговорам, где Путин, по версии „генерала СВР“, придумывал оскорбительные прозвища своим приближённым и лидерам других государств. Эти сообщения вряд ли можно проверить, как и устное распоряжение, которое Кириенко якобы дал после истории с Сокуровым.

Но главное — это личность самого „генерала СВР“. Сомнения в том, что это человек, действительно обладающий инсайдами в окружении Путина, возникали с момента создания канала, но только в январе 2021 года появилось расследование, которое позволило определить, кто ведёт канал. Это получилось благодаря данным кошелька WebMoney, размещённым в описании канала. Владельцем кошелька оказался Виктор Ермолаев, адвокат из Харькова. Голос Ермолаева, в свою очередь, похож до степени смешения даже на изменённый голос „генерала СВР“, который успел к тому времени дать интервью многим СМИ и блогерам. Автор „Генерала СВР“ потом заявил, что YouTube-канал был взломан и неизвестные разместили там фейковые данные кошельков. Данные кошелька WebMoney затем были удалены из всех постов. Сам Виктор Ермолаев в разговоре с „Медузой“ категорически отверг свою связь с каналом.

Тем не менее время от времени „генерала СВР“ продолжали приглашать в эфиры — например, он стал участником программы „Полный Альбац“ на радио „Эхо Москвы“, где ведущая Евгения Альбац представляла его как Виктора Михайловича, бывшего генерала СВР. Никаких доказательств работы автора канала в разведывательных службах, однако, до нынешнего времени представлено не было. Таким образом, любая информация, размещённая в каналах (основном и резервном), пока представляется сомнительной, тем более что за всё время их существования почти ни один из прогнозов не сбылся, за исключением военных действий на территории Украины. Но об этом в то же самое время писали и многие крупные СМИ.

Итог: Скорее всего неправда.