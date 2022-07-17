17.07.2022, 20:18
„В России меня, скорее всего, наказали бы за выражение своих взглядов“. Семья Игоря Грецкого переехала из Санкт-Петербурга в Таллинн из-за угроз за антивоенную позицию
ФОТО: | Ekspress Meedia
В России Игорю Грецкому грозило уголовное наказание за позицию против войны в Украине, поэтому он решил перевезти свою семью из Санкт-Петербурга в Таллинн. В интервью „Экспрессу“ эксперт Международного центра оборонных исследований объясняет, почему ему пришлось бежать из родной страны.
С января я нахожусь в Таллинне в качестве стипендиата Международного центра оборонных исследований. Когда началась война, я однозначно выступил против нее. Но все руководители моего университета и факультета в открытом письме поддержали президента Путина.