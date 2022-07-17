Эстонский экспресс
17.07.2022, 20:18

„В России меня, скорее всего, наказали бы за выражение своих взглядов“. Семья Игоря Грецкого переехала из Санкт-Петербурга в Таллинн из-за угроз за антивоенную позицию

 
ИЗ ГОРОДА ПЕТРА В ПАРК ЕКАТЕРИНЫ: Эмигрировавшие из Санкт-Петербурга Игорь и Наталья Грецкие и их сыновья Платон (7 лет) и Демид (3,5 года) в Кадриорге.
ИЗ ГОРОДА ПЕТРА В ПАРК ЕКАТЕРИНЫ: Эмигрировавшие из Санкт-Петербурга Игорь и Наталья Грецкие и их сыновья Платон (7 лет) и Демид (3,5 года) в Кадриорге.
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

В России Игорю Грецкому грозило уголовное наказание за позицию против войны в Украине, поэтому он решил перевезти свою семью из Санкт-Петербурга в Таллинн. В интервью „Экспрессу“ эксперт Международного центра оборонных исследований объясняет, почему ему пришлось бежать из родной страны.

С января я нахожусь в Таллинне в качестве стипендиата Международного центра оборонных исследований. Когда началась война, я однозначно выступил против нее. Но все руководители моего университета и факультета в открытом письме поддержали президента Путина.

Я много лет изучаю отношения России с Украиной и Польшей, и я очень хорошо знаю Украину. Я не могу смириться ни с войной, ни с подобной позицией университета! Я высказывал свое мнение публично и был одним из немногих представителей моего университета, кто это делал еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Но отличие от 2014 года состоит в том, что теперь выражение инакомыслия в России является уголовным преступлением. Теперь войну нельзя называть войной. Нельзя ставить под сомнение действия российских вооруженных сил в Украине.

RusDelfi
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