Правда ли, что торговый центр в Кременчуге закрылся за несколько месяцев до ракетного удара?

28 июня, на следующий день после ракетного удара, Министерство обороны России выступило с официальной версией произошедшего: „Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре“. В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что торговый центр якобы пустовал. Эту версию подхватили десятки российских СМИ и Telegram-каналов, попутно обвинив Украину в фабрикации фейков о погибших мирных жителях.

В этой статье не идёт речь о том, куда попали российские снаряды и что спровоцировало пожар. Мы лишь разбираемся, работал ли торговый центр в день обстрела.

О том, что ТЦ „Амстор“ не работал с марта 2022 года, впервые написал российский Telegram-канал „Война с фейками“ — спустя пять часов после обстрела. Причём ещё в начале поста авторы лишь высказывают предположение: „Непохоже, что торговый центр вообще работал. <...> По всей видимости, в ТЦ хранилась техника, отремонтированная на „Дормаше“». А несколько абзацев спустя эта же информация подаётся как доказанный факт: „ТЦ „Амстор“ не работал с марта, использовался как склад техники, которую ремонтировали на заводе „Дормаш“ и увозили через станцию Кременчуг“.

В качестве доказательств канал „Война с фейками“ использовал четыре аргумента:

На видео, выложенном президентом Украины Владимиром Зеленским, парковка перед зданием торгового центра практически пустая; На парковке присутствует множество военных, при этом практически нет женщин; В Instagram по геотегу „Амстор“ отсутствуют фотографии посетителей за последние три месяца (с марта); Отзывы на интернет-сайтах и картах Google тоже перестали оставлять в марте.

Несостоятельность каждого из приведённых аргументов легко опровергнуть при помощи логики, а также фото- и видеоматериалов из соцсетей.

Парковка перед зданием торгового центра практически пустая