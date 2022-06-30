Правда ли, что торговый центр в Кременчуге закрылся за несколько месяцев до ракетного удара?
27 июня 2022 года российские войска нанесли удар крылатыми ракетами по украинскому городу Кременчуг, уничтожив при этом торговый центр „Амстор“. В ответ Министерство обороны РФ заявило, что этот „пустующий“ торговый центр уже давно не функционировал. Мы проверили, правда ли это.
28 июня, на следующий день после ракетного удара, Министерство обороны России выступило с официальной версией произошедшего: „Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода нефункционировавшем торговом центре“. В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что торговый центр якобы пустовал. Эту версию подхватили десятки российских СМИ и Telegram-каналов, попутно обвинив Украину в фабрикации фейков о погибших мирных жителях.
В этой статье не идёт речь о том, куда попали российские снаряды и что спровоцировало пожар. Мы лишь разбираемся, работал ли торговый центр в день обстрела.
О том, что ТЦ „Амстор“ не работал с марта 2022 года, впервые написал российский Telegram-канал „Война с фейками“ — спустя пять часов после обстрела. Причём ещё в начале поста авторы лишь высказывают предположение: „Непохоже, что торговый центр вообще работал. <...> По всей видимости, в ТЦ хранилась техника, отремонтированная на „Дормаше“». А несколько абзацев спустя эта же информация подаётся как доказанный факт: „ТЦ „Амстор“ не работал с марта, использовался как склад техники, которую ремонтировали на заводе „Дормаш“ и увозили через станцию Кременчуг“.
В качестве доказательств канал „Война с фейками“ использовал четыре аргумента:
На видео, выложенном президентом Украины Владимиром Зеленским, парковка перед зданием торгового центра практически пустая;
На парковке присутствует множество военных, при этом практически нет женщин;
В Instagram по геотегу „Амстор“ отсутствуют фотографии посетителей за последние три месяца (с марта);
Отзывы на интернет-сайтах и картах Google тоже перестали оставлять в марте.
Несостоятельность каждого из приведённых аргументов легко опровергнуть при помощи логики, а также фото- и видеоматериалов из соцсетей.
Парковка перед зданием торгового центра практически пустая
На видео, которое использовал канал „Война с фейками“, действительно видно всего несколько автомобилей на парковке. Тем не менее это не значит, что ТЦ был закрыт. Во-первых, на фото с Google Maps можно найти фотографии работающего ТЦ с разной загруженностью парковки. Например, на этих двух снимках (за апрель и июнь 2020 года) площадь перед ТЦ выглядит даже более пустынной, чем 27 июня 2022 года.
Во-вторых, видео снято спустя какое-то время после взрыва, когда уже успели приехать и начать работу пожарные и спасатели. Вероятно, к этому моменту большинство посетителей покинули задымлённую парковку. На видео непосредственно после взрыва видно, как посетители садятся в свои автомобили и уезжают. Поэтому нет ничего подозрительного в том, что парковка охваченного огнём торгового центра во время воздушной тревоги в какой-то момент опустела.
На парковке присутствует множество военных, при этом практически нет женщин
На видео нам удалось насчитать шесть мужчин в военной форме, но это не доказывает, что ТЦ давно превратился в военный объект. Не стоит забывать, что в Украине действует военное положение, а город Кременчуг уже больше месяца подвергается бомбардировкам. В таких условиях наличие нескольких военных на улицах города неудивительно, как и тот факт, что они прибыли на место ракетного удара, чтобы помочь спасателям и потерпевшим.
Женщины на месте происшествия всё же были, в чём можно убедиться, посмотрев видео „А где же бегущие из ТЦ женщины?“ блогера Анатолия Шария. Ещё женщин можно увидеть в реанимационном отделении, куда их привезли с ранениями и ожогами.
В Instagram по геотегу „Амстор“ отсутствуют фотографии посетителей за последние три месяца (с марта)
Нам удалось найти не только свежие Instagram-посты с геотегом „Амстор“, но и массу фотографий из „Амстора“, опубликованных в других соцсетях как посетителями, так и магазинами торгового центра.
Пользователь Marinadoohova опубликовала видео, снятое 25 июня. На кадрах видно, что „Амстор“ открыт, в него заходят люди, а на парковке десятки машин.
Магазин одежды Town Kremenchuk 19 мая опубликовал видео нового поступления одежды и пригласил в свой бутик в „Амсторе“.
На протяжении мая и июня супермаркет „Сильпо“ почти каждую неделю публиковал список акционных товаров, которые „ждали покупателей на полках“ магазина. А 10 июня пригласил приходить за кексами ко Дню Святой Троицы.
Пользователи опубликовали чеки и ценники из „Амстора“, напечатанные 27 июня за несколько часов до налёта.
Отзывы на интернет-сайтах и картах Google тоже перестали оставлять в марте
Самые свежие отзывы о работе московского ГУМа на Google Maps тоже были сделаны в марте 2022 года. Но это не значит, что ГУМ закрыт и используется как склад военной техники. По информации фактчекингового Telegram-канала „Война с войной с фейками“, с началом войны в Украине Google перестал публиковать отзывы о локациях в Украине, России и Беларуси.
Вдобавок мы нашли множество публикаций сотрудников и посетителей центра, которые в момент взрыва были в здании. Например, Telegram-канал „Служба поддержки“ опубликовал рассказ Натальи Юдиной, сотрудницы аптеки, которая описала момент взрыва и последовавшего хаоса: „Каждую тревогу, когда мои коллеги не хотели выходить, я говорила: „Представьте, однажды мы выйдем, и это спасёт нам жизнь“». Во время первой тревоги 27 июня Наталья вышла из здания, а во время второй всё-таки продолжила диагностику клиента. В конце рассказа Наталья написала: „Всё, что осталось от моей работы — халат, всё остальное сгорело“.
Канал „Настоящее время“ тоже взял интервью у нескольких пострадавших, а корреспонденты Bild сняли сюжет из больницы, куда доставили раненых.
Вскоре после взрыва в Сети начали появляться просьбы помочь найти людей, пропавших во время пожара. Кофейная компания Zerna опубликовала фото своей 19-летней сотрудницы и попросила помочь её родителям средствами на лечение. Магазин Comfy назвал 27 июня „чёрным днём“ в истории Украины и „семьи Comfy“: среди сотрудников, работавших в тот день в магазине, один погиб, пятеро были ранены, а девятерых до сих пор не нашли (например, мужа Сабины Грицай Евгения). По официальным данным, более 20 человек погибли, 59 ранены и более 40 пропали без вести.
28 июня мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что за несколько дней до взрыва администрация ТЦ „Амстор“ решила не закрывать комплекс во время воздушной тревоги, о чём свидетельствует сообщение администрации сотрудникам ТЦ. Об этом нарушении правил безопасности написали многие российские СМИ: „С 23 июня ТЦ в Кременчуге не закрывался во время воздушных тревог“. Как эти заголовки сочетаются с заявлениями тех же самых СМИ, что торговый центр был давно закрыт и в день обстрела не функционировал, — непонятно. Видимо, эта деталь смущает их не больше, чем масса доступных опровержений фейка о „пустующем“ торговом центре.
Итог: Фейк.