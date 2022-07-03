ВИДЕО | Эстонцы не зашторивают окна и не строят заборы. К чему трудно привыкнуть иностранцу в Эстонии?

Шесть лет назад, я эмигрировал в Эстонию, и сейчас уже многие аспекты жизни в этой стране стали для меня привычными. Однако когда я только приехал в Эстонию, многое оказалось не таким, каким я его себе представлял. А некоторые особенности уклада жизни эстонцев удивили и я не сразу к ним привык.

Когда я только приехал, меня удивило, как много окон в пятиэтажке напротив не зашторены. В некоторых районах, таких как Каламая или Пельгулинн это - тренд, а если выехать за город и ехать по Эстонии на юг, то не зашторенных окон будет становиться все больше и больше.

Почему же не вешают на окна шторы? Похоже, что причин несколько. Во-первых, удивительная открытость, несмотря на то, что эстонцы считаются людьми закрытыми. Правда в том, что закрыты они, в основном, к чужакам. Если же вы живете в хуторе или деревне, где от одного дома до другого сотри метров, шторы становятся ненужным атрибутом. Во-вторых - климат. Длинные темные осенние и зимние ночи и вечера, когда солнце заходит в три часа дня, а сумерки начинаются и того раньше - а два, заставляют ценить солнечные дни. И последняя причина - проникновение тренда на шведский дизайн и стиль, который отличается минимализмом или стремлением к нему - минимум вещей и максимум свободного пространства.

А что же с заборами? Это - моя любимая тема и первое, что бросается в глаза, когда вы въезжаете в Эстонию. Я жил и в Румынии с Молдовой, и в Украине, и даже около года в России. Я привык к таким частным секторам, где чем выше забор - тем лучше. А если нет денег - просто прикрутите листы старого шифера к опорам, и будет вам счастье. В Эстонии - все по-другому. Если идешь по частному сектору, можно заметить, что вокруг только сады и газоны.

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