Бывший глава „Формулы-1“: Путин - первоклассный человек, готов за него „принять пулю“

Бывший глава „Формулы-1“ Берни Экклстоун в эфире передачи „Доброе утро, Британия“ на ITV назвал президента России „первоклассным человеком“, за которого он готов „принять пулю“. Экклстоуна спросили, является ли он все еще другом Путина, на что 91-летний британец ответил: „Я бы все равно принял пулю за него. Я бы предпочел, чтобы это не было больно, но я все равно принял бы эту пулю. Потому что он является первоклассным человеком, и он делает то, что считает правильным“.



По словам Экклстоуна, Путин иногда совершает ошибки, как и любые другие деловые люди. „А когда вы совершаете ошибку, вы должны сделать все возможное, чтобы из нее выбраться“, — добавил Экклстоун.



Также он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не приложил достаточно усилий, чтобы достучаться до своего российского визави. „Раньше он был комиком — и мне кажется, что он хочет продолжить заниматься этой профессией. Если бы он хорошо подумал, то определенно приложил бы достаточно усилий, чтобы поговорить с Путиным, который является разумным человеком, и выслушал бы его, и, возможно, мог бы что-то с этим сделать“, — отметил Экклстоун.



Представитель „Формулы-1“ отреагировал на это интервью. „Комментарии, сделанные Берни Экклстоуном, являются его личным мнением и резко контрастируют с позицией современных ценностей нашего спорта“, — цитирует его Independent.



Экклстоун еще в 2019 году говорил, что защитил бы российского лидера, в том случае если бы ему грозила опасность. „Если бы кто-то наставил на Путина автомат, я бы загородил его собой. Он хороший парень и никогда не делал людям ничего плохого“, — заявлял он в интервью Times.



С Путиным Экклстоун неоднократно встречался на этапе Гран-при в Сочи.



Пост руководителя „Формулы-1“, который он занимал 40 лет, Экклстоун покинул в 2017 году.