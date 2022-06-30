БЛОГ УКРАИНКИ | Праздник превзошел мои ожидания: чем эстонский Яанипяев похож на украинского Ивана Купалу?

Вчера Украина отмечала 26 лет с дня принятия Конституции. Впервые этот национальный праздник моя Родина отмечает под пулями, снарядами и ракетами, которые прилетают из соседнего, когда-то дружественного государства России. Впервые не организовываются мероприятия на Майдане Независимости. Впервые никто не планирует отдых на дополнительный выходной. Впервые вместо салюта и фейерверков, раздаются сирены.

Конституция отражает многолетние стремления украинцев жить в правовой демократической стране, где человек, его жизнь, честь и достоинство и неприкосновенность признаются высшей социальной ценностью. Эти ценности объединяют всех нас в борьбе против российского агрессора, для которого они чужды и непонятны. Героизм украинцев в отстаивании своих прав и свобод служит теперь примером для всего мира.

Россия должна понять, что право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно украинскому народу. Сегодня мы защищаем свои права и свободы от врага - конституционное право у нас в крови. Вы знали, что еще во времена, когда почти во всех странах Европы властвовали монархи, у запорожцев была республиканская форма правления? Сегодня мы отстаиваем право жить на своей законной земле, поэтому за нами правда и за нами Бог!

По случаю 26-летия принятия нашей Конституции мы собрались в Посольстве Украины в Таллинне, чтобы в условиях даже военного времени продемонстрировать наше желание неукоснительно следовать статьям основного закона Украины. При Посольстве организовали выставку книг о тех украинских деятелях, которые способствовали созданию и внедрению Основного закона. Конечно же, обсуждали первую Конституцию Пилипа Орлика, которая будет теперь переведена с латыни на украинский язык и ее смогут изучать дети в Донецке, Луганске, Мариуполе и Херсоне.

Иван Купала в Киеве и Яанипяев в Таллинне: чем похожи эти два праздника и чем отличаются?