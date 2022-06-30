БЛОГ УКРАИНКИ | Праздник превзошел мои ожидания: чем эстонский Яанипяев похож на украинского Ивана Купалу?
Украинка Инна Гордиенко продолжает писать о буднях украинцев в Эстонии, сравнивать новый эстонский опыт с тем, как она привыкла жить в Киеве, а также делится полезными советами и находками.
Вчера Украина отмечала 26 лет с дня принятия Конституции. Впервые этот национальный праздник моя Родина отмечает под пулями, снарядами и ракетами, которые прилетают из соседнего, когда-то дружественного государства России. Впервые не организовываются мероприятия на Майдане Независимости. Впервые никто не планирует отдых на дополнительный выходной. Впервые вместо салюта и фейерверков, раздаются сирены.
Конституция отражает многолетние стремления украинцев жить в правовой демократической стране, где человек, его жизнь, честь и достоинство и неприкосновенность признаются высшей социальной ценностью. Эти ценности объединяют всех нас в борьбе против российского агрессора, для которого они чужды и непонятны. Героизм украинцев в отстаивании своих прав и свобод служит теперь примером для всего мира.
Россия должна понять, что право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно украинскому народу. Сегодня мы защищаем свои права и свободы от врага - конституционное право у нас в крови. Вы знали, что еще во времена, когда почти во всех странах Европы властвовали монархи, у запорожцев была республиканская форма правления? Сегодня мы отстаиваем право жить на своей законной земле, поэтому за нами правда и за нами Бог!
По случаю 26-летия принятия нашей Конституции мы собрались в Посольстве Украины в Таллинне, чтобы в условиях даже военного времени продемонстрировать наше желание неукоснительно следовать статьям основного закона Украины. При Посольстве организовали выставку книг о тех украинских деятелях, которые способствовали созданию и внедрению Основного закона. Конечно же, обсуждали первую Конституцию Пилипа Орлика, которая будет теперь переведена с латыни на украинский язык и ее смогут изучать дети в Донецке, Луганске, Мариуполе и Херсоне.
Иван Купала в Киеве и Яанипяев в Таллинне: чем похожи эти два праздника и чем отличаются?
За душевными разговорами, я вспомнила, как в эти самые дни накануне Дня Конституции, я всегда уезжала на джаз-фестиваль в город Львов. Вот уже 10 лет подряд он проходит именно в это время. Это всегда яркое событие, которое привлекало к себе внимание почитателей джазовой музыки со всего мира. Leopolis Jazz Festival собирал на своих сценах лучших мировых исполнителей джаза, билеты на фестиваль раскупались за месяц в один момент, и мы никогда его не пропускали. Я так любила этот уикенд - один из лучших моих летних уикендов. Теперь его нет - он растянулся на месяцы в городе Таллинн. Я пытаюсь здесь восполнить те моменты, которые остались в прошлой жизни. Слава богу, Таллинн - тот город, который компенсирует это сполна - всевозможные фестивали, выставки, концерты, народные гуляния в летнее время проходят почти каждую неделю.
На прошлых выходных - эстонцы отмечали самый большой после Рождества праздник - Иванов день (Яани пяев). Он приходится в ночь с 23 на 24 июня и совпадает с Днём Победы эстонского народа, которую их предки одержали под Вынну в 1919 году.
По сути - это наш Иван Купала, но в отличие от славянского обычая, здесь этот праздник отмечают фактически на государственном уровне. Об Ивановом дне я услышала задолго до праздника - местные девушки и украинки, которые живут тут, сказали мне, что это фееричное событие, которое сопровождается массовыми гуляниями по всей Эстонии. Я с нетерпением ждала этого праздника, потому что в Украине я никогда не пропускаю Ивана Купалу.
В Киеве он проходит на разных локациях: самая основная - это Музей под открытым небом в Пирогово. Там устраиваются гуляния с народными песнями и танцами, все наряжаются в вышиванки, девушки плетут венки, ближе к вечеру зажигаются костры и начинается главная часть программы – прыгание через костер. Если поблизости есть водоем, незамужние девушки спускают венки на воду и смотрят в какую сторону он поплывет. По преданию – если плывет на Запад, жених будет оттуда, если на Восток – с восточных стран, если на Север - с северных, ну и соответственно, если венок унесло на Юг, значит ждать судьбу с южной части полушария. В Таллинне этого обычая я не наблюдала, но в целом праздник превзошел мои ожидания.
Мы отправились с подругой в Эстонский Музей под открытым небом, где из года в год проходит самое массовое гуляние. Приехали под вечер, но оказывается, мероприятия шли уже с обеда: где-то готовили блюда из творога, где-то отмечали год Эстонской книги, где-то происходили предсказания и игры пастушков… Но мы попали на самую важную часть праздника. Разжигание костра с песнями, танцами, колхозными капеллами и народными играми. Я, конечно же, самостоятельно сплела себе венок, хотя можно было поучаствовать в мастер-классе по плетению и научиться это делать, если нет такого навыка. Огромное количество местных торговцев предлагали напитки и закуски на любой вкус: шашлыки из мяса, рыба на гриле, жаренная картошка и сосиски, ну и конечно отличное местное пиво и вино из ягод.
Все очень напоминало мне Украину – только песни и танцы другие, и наряды национальные только у выступающих. В Украине в этот день, фактически не встретишь кого-то не в вышиванке. Для украинцев вышиванка (украинская национальная одежда из самодельного полотна с вышивкой, которая отображает местные особенности определенного региона) – это почти как генетический код. В орнаментах, которые вышиваются на рубашке заложены символы-обереги. Можно долго рассказывать о них - что означают вышитые треугольники, ромбы, кресты, звезды, всевозможные цветы, растения и животные – на это уйдет отдельный блог. Я люблю вышиванки и мне наконец-то передали из Киева мою любимую, купленную во Львове – Волынскую вышиванку (регион на северо-западе Украины). На самом деле у меня их несколько, но когда впопыхах выезжала из Киева - не взяла ни одной. Зато теперь носить не сносить – кроме переданной личной, подруга купила мне шикарное платье-вышиванку, и теперь я не дождусь случая, когда смогу его „выгулять“.
Иванов день в Таллинне празднуют почти во всех районах города. Когда я прочитала программу – глаза разбежались от количества предлагаемых мероприятий, и я долго решала, куда именно податься. Отмечали Яанову ночь на Штромке, в Ляснамае, Хаберсти и, наверное, это не весь список. Поэтому наше гуляние не закончилось на Музее под открытым небом и мы отправились в Тоомпарк (крупнейший парк в бастионной части Старого города), где обещали костер на воде и файер-шоу. Не думала, что Таллинн может собрать в одном месте такое количество людей. Все склоны пруда Шнелли были просто усыпаны, желающими посмотреть на представление. И хотя в Таллинне нет традиции спускать на воду венок, когда зажгли костер на воде, я отправила его искать свое счастье… Думаю, он поплыл в сторону моей любимой Украины. Иванов День удался, он запомнится мне надолго, но все равно нотка грусти была в моем сердце. Я вспоминала родные склоны Днепра и наши девичьи гуляния в этот день в любимом Киеве. Заменить это ничем невозможно, и душа моя все равно будет стремиться всегда туда.