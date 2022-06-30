СМИ: дочь Тутберидзе вышла замуж за партнера и идет на просмотр в сборную США

В это время Бенуа Ришо делился подробностями о душевных беседах с Этери: „Я чувствую, что каждый день и каждый опыт — это процесс обучения. Я твердо убежден, что надо извлекать из каждой встречи все лучшее. Мне повезло получить такой чудесный опыт с Глебом, Дианой и Этери. Я был рад вести содержательные беседы с Этери, делиться нашими идеями о фигурном катании, его прогрессе и будущем“.

3. Дэвис и Смолкин попали в основной состав сборной России на новый сезон. А Лиз сообщил еще одну новость – Диана и Глеб больше не тренируются у Игоря Шпильбанда, который и вывел их на топ-уровень.

В Федерации фигурного катания России о планах Дианы и Глеба ничего не знали – американская ассоциация не подавала запрос на переход. А вот президент „Самбо-70“ Ренат Лайшев выдал интересное: „Мы знаем одно: Этери и Диана воссоединились в США. Но мы все равно им за все благодарны! За все, что они делали и делают для нас!“

Тутберидзе быстро опровергла первый инсайд (о себе и тренерстве в Америке), лаконично прибив новость: это фейк. Про переход дочери в другую страну, правда, не сказала ничего. Диана опубликовала скрин с публикацией Sports.ru о готовящемся переходе с комментарием: „Какие интересные новости мы про себя узнаем“. Если это и опровержение, то совсем не убедительное.

А потом поработали с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым. Тутберидзе снимала занятия с трибуны – все по правилам катка.

В Бостоне Дэвис и Смолкин потренировались не только с Ришо, но и с олимпийским призером Захари Донохью: „Зак, спасибо, что поработал с нами! Надеемся скоро снова увидеть тебя!“.

Тутберидзе прибыла в Америку в мае – вроде как не просто повидаться с дочерью, но и по фигурным делам Дианы.

1. Дэвис и Смолкин уехали в США после Олимпиады-2022, а поздней весной отправились в Бостон ставить программы к Бенуа Ришо. Кстати, первым об их новом хореографе сообщил американский блогер Дейв Лиз, который почти не промахивается с инсайдами.

4. Позже Дейв Лиз в интервью Sports.ru опять рассказал о переходе спортсменов в США: „Я слышал это от другого тренера, у которого дочь тоже занимается танцами на льду. Они обсуждали возможную смену флага и, по его словам, когда он связался с американской федерацией, ему ответили, что к ним с подобным вопросом уже обращалась Этери Тутберидзе. Вероятно, речь могла идти о том, насколько реален был бы переход пары Дэвис – Смолкин под флаг США. Так что слухи ходили, да.

Диана отправилась в отпуск в Лас-Вегас, о чем писала в соцсетях. У нее есть американский паспорт, и если представить, что они с Глебом поженятся (а известно, что они пара и вне катка), то теоретически могут представлять США уже на следующих Олимпийских играх. Тут главный вопрос, согласится ли их отпустить Россия. А так я не исключал бы и возможный переход в Грузию.

Чем яростнее спикеры в России (я читаю их на Sports.ru) отрицают что-то, тем больше вероятность, что это правда. Не зря есть поговорка „нет дыма без огня“.

У Дианы действительно есть американский паспорт – она родилась в Лас-Вегасе. Смолкину сложнее – чтобы получить гражданство, нужно либо долго жить на территории страны, либо пройти военную службу, либо жениться на гражданке США.

Подходит только третий вариант – так Глеб успевает получить нужный паспорт до Олимпиады-2026. На национальных стартах, Гран-при и чемпионатах мира пара могла бы выступать за США, даже если бы американский паспорт был только у Дэвис (такие правила), но вот для участия в Играх гражданство необходимо обоим.

Разумеется, решать вопрос нужно сейчас. В идеале – жениться до конца 2022-го, чтобы точно укладываться по срокам (для гражданства нужно пробыть в браке минимум три года).

И этот шаг уже сделан – выяснилось, что Диана и Глеб поженились 18 марта в штате Невада. Это уже не новость от Лиза (хотя он тоже об этом сообщал) – все официально, информация о браке размещена на сайте Clerk.clarkcountynv.gov.