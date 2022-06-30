ВИДЕО | Что ждет русское образование в Эстонии и почему его перевод на эстонский - в интересах русскоязычных детей?

Итак, идея демократов в том, что нам не нужно избавляться от всех русских школ русских учителей, а в том, чтобы нам с самого детского сада нужно перестать разделять детей на русских и эстонцев. Нужно создать пространство, в котором русские и эстонские дети смогут учиться вместе и с самого детского сада находить между собой общий язык. В то же время реформисты и Исамаа предлагают просто полностью перевести русскоязычное образование на эстонский.

На самом деле, это - исторический момент. Если последние десятилетия популизм вокруг образования был локомотивом вокруг центристской партии, которая создавала сегрегацию и „вливала“ огромное количество денег в неэффективное русское образование, но сегодня впервые за десятилетия „мотыга“ популистов оказалась в руках реформистов.

Но нет никакого вопроса о том, что должно в конечном итоге произойти с русскими школами, потому что 30 лет после обретения независимости дали нам явно понять, что создание такого „инкубатора“ для русских детей не только отрезает их полностью от получения высшего образования на эстонском, но и создает множество других проблем, сегрегирует общество. Создается достаточно дискомфортная ситуация для этих самых русскоязычных детей, которые потом вырастают и, не зная язык, не могут нормально устроиться в обществе. Лишь половина наших русскоязычных выпускников школ сдает эстонский на уровень В2. К сожалению, из-за инфантильности и страха наших родителей, которые, скорее всего, и сами не знают эстонский и очень боятся, что они не смогут помочь своему ребенку, детей продолжают отдавать в неэффективные русские школы.

Таким образом, в ближайшие годы русскоязычного образования в том виде, в котором оно есть сейчас, не станет. Но нужно понимать, что произойдет это не потому что у нас некое ужасное русофобное правительство, которое в очередной раз пытается ущемить бедных русских. Происходит это в интересах самих же русскоговорящих детей!

Подробнее об этом смотрите в видео ниже.