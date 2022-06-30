СЕЙЧАС | Сборная Эстонии по баскетболу уступает Германии больше двадцати очков

Коцар, после перерыва открыл счет 24:37. Защита эстонской сборной полностью вышла из строя и немцы получают момент за моментом. Шрёдер нашел свободного Сенгфелдера за трехочковой линией 24:40. Гости набрали девять очков менее чем за две минуты. Успешный в первом тайме Сокк потерял мяч, а Огбе, пробежавший под кольцом, принес немцам еще два очка. Разрыв в 18 очков или 24:42. Огбе дважды бросает с линии штрафных бросков, и впервые разница составляет более 20 очков или 27:48. Игра сделана. Разочарование видно на лицах игроков Эстонии. Немецкая сборная доминирует на всех участках площадки 51:30. У сборной Эстонии эмоциональное выгорание и плохая игра в защите. Две последние атаки гостей решил Сенгфелдер и уже 61:35. Эстония проиграла третью четверть со счетом 16:36 и общий счет 38:67. Немцы набрали 36 очков за последние десять минут.

Оборона немцев достаточно активна и во второй четверти. Атаки хозяев завершились промахами Коцара и Дрелла из центральной позиции, с немецкой стороны Шрёдер набрал 2+1 и разница в счете составляет уже более десяти очков (12:27). Прекрасные десять секунд от Коцара набрал первые два очка вечера. Но радость, охватившая зрителей, была недолгой, так как дальний бросок Холлаца установил счет на табло 16:30. Райесте реализовал 2/2 с линии штрафных бросков, а Эстония набрала 20 очков. Эстонские игроки все больше и больше ищут Коцара, и это правильно. Хотя первая четверть у полузащитника не заладилось. Сокк снова сыграл на Коцара, который во второй раз забросил мяч в корзину из центральной позиции 22:31 после второй четверти.

Гимн сборной Эстонии исполнил национальный мужской хор. После того, как Эстония повела в счете 5:0, гости совершили промежуточный рывок 13:0 чуть более чем за четыре минуты. Эстонская сборная никак не может забросить мяч в корзину, Сандер Райестеза за три минуты три раза промахнулся. Однако немцы тоже несколько раз бросали в корзину Эстонской сборной и наконец Кристиан Сенгфелдер забросил мяч точно в цель. В конце первой четверти Сенгфелдер набрал еще два очка с линии штрафных бросков 9:18 после первой четверти.





















До матча:

В первом круге квалификации на ЧМ Эстония обыграла Германию 69:66 и нет ни малейших сомнений, что немецкие баскетболисты захотят взять реванш в четверг вечером. Состав сборной Германии усилился по сравнению с прошлой игрой, появились два игрока из НБА Деннис Шрёдер и Исаак Бонга, а также Йоханнес Фойгтманн, выступавший за московский ЦСКА.

Последние несколько недель сборная тренировалась в полную силу. По словам главного тренера, состояние сборной хорошее. Он признался, что, как обычно летом, у некоторых игроков слишком мало игровой практики, но добавил, что эта проблема, вероятно, затрагивает все сборные.

„Мы следили за тем, что делают другие сборные. Некоторые сборные проводили контрольные игры, но у нас не было такой возможности“, — сказал главный тренер эстонской сборной Юкка Тойяла. Эстония провела две тренировочные игры с Финляндией в обновленном составе, но это не дало полного представления об игроках. „Во время тренировок начали прорабатывать различные игровые моменты. Нам нужно знать, как прикрыть Шрёдера. Кроме того, мы ввели несколько новых движений, потому что противник просматривает наши предыдущие игры“.

В преддверии отборочных матчей в сборной Эстонии сформировался максимально сильный состав, которого не было долгие годы. Кристиан Кулламяэ выступающий в Испании, Янари Йыэсаар, успевший поиграть в Испании и сейчас выступает за немецкий „Байройт“. Сандер Райесте играющий в испанской „Басконии“, Хенри Дрелл, выступающий за команду „Windy City Bulls“ из G-лиги НБА. Сийм-Сандер Вене, игравший в различных клубах Испании, Италии, Литвы и в данный момент выступает за итальянский „Варезе“. Каспар Трейер, играющий в „Динамо Сассари“ итальянской Lega Basket Serie A. Майк-Калев Коцар из немецкого „Hamburg Towers“. Он играл в баскетбол в колледже за команду South Carolina Gamecocks. Маттиас Тасс, выступающий за команду „Saint Mary's Gaels“ и участвует в конференции NCAA Западного побережья.

Для подопечных Юкка Тойяла сегодняшняя игра против Германии имеет огромное значение, победа 100% выведет Эстонию в следующий этап, где сыграет со сборной из группы C (Словения, Финляндия, Швеция и Хорватия). Если сегодня победить не получиться, то всё решится в гостях против Израиля 3.07.

На игре Эстонии и Германии ожидается аншлаг (95% билетов продано), билеты на игру можно купить тут.