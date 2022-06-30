СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по баскетболу сыграет против Германии при полных трибунах

В первом круге квалификации на ЧМ Эстония обыграла Германию 69:66 и нет ни малейших сомнений, что немецкие баскетболисты захотят взять реванш в четверг вечером. Состав сборной Германии усилился по сравнению с прошлой игрой, появились два игрока из НБА Деннис Шрёдер и Исаак Бонга, а также Йоханнес Фойгтманн, выступавший за московский ЦСКА.

Последние несколько недель сборная тренировалась в полную силу. По словам главного тренера, состояние сборной хорошее. Он признался, что, как обычно летом, у некоторых игроков слишком мало игровой практики, но добавил, что эта проблема, вероятно, затрагивает все сборные.

„Мы следили за тем, что делают другие сборные. Некоторые сборные проводили контрольные игры, но у нас не было такой возможности“, — сказал главный тренер эстонской сборной Юкка Тойяла. Эстония провела две тренировочные игры с Финляндией в обновленном составе, но это не дало полного представления об игроках. „Во время тренировок начали прорабатывать различные игровые моменты. Нам нужно знать, как прикрыть Шрёдера. Кроме того, мы ввели несколько новых движений, потому что противник просматривает наши предыдущие игры“.

В преддверии отборочных матчей в сборной Эстонии сформировался максимально сильный состав, которого не было долгие годы. Кристиан Кулламяэ выступающий в Испании, Янари Йыэсаар, успевший поиграть в Испании и сейчас выступает за немецкий „Байройт“. Сандер Райесте играющий в испанской „Басконии“, Хенри Дрелл, выступающий за команду „Windy City Bulls“ из G-лиги НБА. Сийм-Сандер Вене, игравший в различных клубах Испании, Италии, Литвы и в данный момент выступает за итальянский „Варезе“. Каспар Трейер, играющий в „Динамо Сассари“ итальянской Lega Basket Serie A. Майк-Калев Коцар из немецкого „Hamburg Towers“. Он играл в баскетбол в колледже за команду South Carolina Gamecocks. Маттиас Тасс, выступающий за команду „Saint Mary's Gaels“ и участвует в конференции NCAA Западного побережья.