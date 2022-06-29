В Беларуси завершено расследование по делу „рельсовых партизан“

Следственный комитет Беларуси объявил в среду, 29 июня, о завершении расследования по первому делу так называемых „рельсовых партизан“ - активистов, саботировавших белорусские железнодорожные пути, по которым следовали составы с российской военной техникой для участия в войне в Украине. Фигуранты обвиняются в терроризме на железной дороге, сообщила пресс-служба силовой структуры.

„По данным следствия, 29-летний житель Светлогорска в феврале текущего года инициативно вступил в экстремистские формирования BYPOL/“мобилизационный план „Перамога“, от руководителей которых получил задание по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области“, - сообщили в СК Беларуси.

По данному делу проходят еще двое мужчин. Согласно материалам следствия, эти лица за вознаграждение подожгли релейный шкаф с оборудованием, которое обеспечивает безопасный проход пешеходов и проезд транспортных средств. По данным силовиков, ущерб составил около 55 тысяч белорусских рублей (более 16 тысяч долларов). Фигурантам грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

„Рельсовые партизаны“

Издание „Наша Нива“ сообщила имена фигурантов - Денис Дикун, Дмитрий Равич и Олег Молчанов. Брат одного из них - Дмитрий Дикун - объяснил действия своего родственника тем, что тот пытался „хотя бы как-то помочь Украине“.

Случаи уничтожения релейных шкафов сигнальной установки в Беларуси участились после начала войны в Украине, когда инициатива BYPOL призвала белорусов блокировать железнодорожные пути, по которым следуют поезда с российской военной техникой. В рамках расследования было задержано несколько десятков человек.