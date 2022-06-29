RMK выпустил в родную реку 1000 обыкновенных жемчужниц для дальнейшего выращивания
Работники отдела рыбоводства RMK недавно выпустили тысячу молодых жемчужниц из лаборатории Пылулаского рыбопитомника в их родную реку в Лахемаа. Эти однолетние жемчужницы теперь имеют шанс дожить до ста с лишним лет, а их предшественники не имели такой возможности почти пятьдесят лет.
Так как велик риск того, что едва заметные невооруженным глазом обыкновенные жемчужницы все же могут погибнуть на дне реки, они растут в речной воде на специальных пластинах. Один или два раза в неделю сотрудники отдела рыбоводства RMK и департамента окружающей среды очищают их от отложений.
RMK начал выращивать жемчужниц в искусственных условиях два года назад, потому что в их родной реке их естественное размножение в какой-то момент остановилось, и, насколько известно, по крайней мере последние пятьдесят лет у них не было потомства, достигшего взрослого возраста. Поэтому жемчужницам в Эстонии грозит серьезная опасность исчезновения.
Поскольку процесс размножения обыкновенной жемчужницы сложен, работникам Пылула приходится выполнять довольно сложную и точную работу по выращиванию жемчужниц. В начале лета в родной реке жемчужниц необходимо выловить не менее 120 форелей размером с палец с прикрепленными к их жабрам личинками жемчужницы. Рыбу отвозят в карантин Пылулаского рыбопитомника, где личинки трансформируются и отваливаются с жабр рыб в воду. В природе они бы упали на дно реки, но так как после этого развитие обыкновенной жемчужницы в природе прекращается, их продолжают выращивать на специальных пластинах в лаборатории, а затем в реке.
Раз в неделю сотрудники отдела рыбоводства привозят воду из домашней реки жемчужниц и детрит (растительный продукт распада) из небольшого водоема близлежащих водно-болотных угодий. Кроме того, в лаборатории жемчужниц кормят специальной смесью водорослей, которая позволяет личинкам жемчужницы размером 0,4 мм вырасти к поздней осени до 1 мм. По словам Катрин Калдма, специалиста по обыкновенной жемчужнице Пылулаского рыбопитомника RMK, это важно, поскольку жемчужницы меньшего диаметра могут не пережить зиму в речной воде. Дважды в год также проверяется состояние жемчужниц в реке, и под микроскопом отделяются мертвые жемчужницы от живых.
„По жемчужницам, которые провели в реке прошлую зиму мы видели, что очень маленькие жемчужницы не выживают в речной воде“, – отмечает Калдма. „Более крупные жемчужницы перезимовали лучше – 80% из 250 жемчужниц, которым этой весной исполнилось два года, дожили до весны. Из более маленьких и молодых – менее 15%“.
Тысяча молодых жемчужниц, которые были выпущены в домашнюю реку на прошлой неделе, являются хорошим дополнением к четырем сотням жемчужниц, которые уже растут в реке. Они тоже растут в речной воде на пластинах и в специальных ящиках, пока не попадут в настоящую естественную среду, когда им исполнится семь-десять лет.
В этом году уже состоялся вылов форели, зараженной жемчужницами, и в настоящее время в Пылуласком рыбопитомнике собирают личинки, падающих с жабр рыб. Есть надежда собрать около 7000 из них.
Помимо выращивания жемчужниц в искусственных условиях, также предпринимаются усилия по улучшению ситуации в реке, чтобы сделать жилую среду более подходящей для жемчужниц. Это достигается путем уменьшения поступления осадочного материала, перенаправления водных потоков для формирования русла реки и т. д.
Жемчужниц выращивают при поддержке международных проектов Ranniku LIFE и LIFE Revives. Для восстановления популяции в рамках проекта будут выращены и выпущены в реку Лахемаа более 15 000 молодых жемчужниц.