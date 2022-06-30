Будьте осторожны! На жаре автомобиль может нагреться до 30 градусов за полчаса

„Причина, по которой температура в автомобилях быстро поднимается, кроется в окнах — автомобили имеют гораздо больший процент остекления, чем дом или квартира и поэтому автомобили больше похожи на теплицы, предназначенные для поглощения и сохранения тепла,“- говорит Ватт.

„Когда солнечный свет попадает в окна автомобиля, он нагревает приборную панель и сиденья, которые, в свою очередь, излучают тепло. Если окна автомобиля закрыты, температура в машине повысится примерно до 30 градусов за полчаса. Именно поэтому детей и животных нельзя оставлять в машине даже на очень короткое время,“- объясняет Ватт. Он добавил, что в жаркую погоду пешеходы также должны быть начеку и немедленно сообщать в полицию или службу спасения, если заметят, оставленных в раскаленной машине, детей или животных.

Поскольку температура в салоне автомобиля летом сравнима с температурой в сауне, вещи, забытые в машине, также могут быстро испортиться. Например, бытовую электронику, которая из-за перегрева может сломаться (телефоны, планшеты, фотоаппараты и т. д.) в жаркую погоду следует убирать из автомобиля. Еда, косметика, солнцезащитные кремы и лекарства также могут испортиться в жару.

„Водителям также следует беречь себя, так как жара значительно снижает их внимание и реакцию, что может привести к опасным ситуациям. Поэтому не рекомендуется сразу начинать движение в горячем автомобиле, а предварительно немного охладить машину. Однако кондиционер не следует включать полностью, так как быстрый поток холодного воздуха может нанести вред здоровью, а также создает нагрузку на систему кондиционирования и значительно увеличивает расход топлива,“- пояснил руководитель сервисного одела Mobire Estonia и добавил, что наиболее оптимальным способом охлаждения салона автомобиля является примерно 5 градусов по сравнению с температурой наружного воздуха.