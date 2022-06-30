Будьте осторожны! На жаре автомобиль может нагреться до 30 градусов за полчаса(1)
По словам Герта Ватта, руководителя сервисного отдела Mobire в Эстонии, иногда ошибочно полагают, что аварии, вызванные аномальной жарой, случаются где-то в южных странах, но на самом деле даже в Эстонии летом машина сильно нагревается.
„Причина, по которой температура в автомобилях быстро поднимается, кроется в окнах — автомобили имеют гораздо больший процент остекления, чем дом или квартира и поэтому автомобили больше похожи на теплицы, предназначенные для поглощения и сохранения тепла,“- говорит Ватт.
„Когда солнечный свет попадает в окна автомобиля, он нагревает приборную панель и сиденья, которые, в свою очередь, излучают тепло. Если окна автомобиля закрыты, температура в машине повысится примерно до 30 градусов за полчаса. Именно поэтому детей и животных нельзя оставлять в машине даже на очень короткое время,“- объясняет Ватт. Он добавил, что в жаркую погоду пешеходы также должны быть начеку и немедленно сообщать в полицию или службу спасения, если заметят, оставленных в раскаленной машине, детей или животных.
Поскольку температура в салоне автомобиля летом сравнима с температурой в сауне, вещи, забытые в машине, также могут быстро испортиться. Например, бытовую электронику, которая из-за перегрева может сломаться (телефоны, планшеты, фотоаппараты и т. д.) в жаркую погоду следует убирать из автомобиля. Еда, косметика, солнцезащитные кремы и лекарства также могут испортиться в жару.
„Водителям также следует беречь себя, так как жара значительно снижает их внимание и реакцию, что может привести к опасным ситуациям. Поэтому не рекомендуется сразу начинать движение в горячем автомобиле, а предварительно немного охладить машину. Однако кондиционер не следует включать полностью, так как быстрый поток холодного воздуха может нанести вред здоровью, а также создает нагрузку на систему кондиционирования и значительно увеличивает расход топлива,“- пояснил руководитель сервисного одела Mobire Estonia и добавил, что наиболее оптимальным способом охлаждения салона автомобиля является примерно 5 градусов по сравнению с температурой наружного воздуха.
В дополнение к сказанному Спасательный департамент напоминает, что легкая одежда и головной убор также защищают от жары. В полдень, когда стоит самая жаркая погода, следует находиться в тени и стоит держать окна жилых помещений закрытыми, потому что воздух снаружи горячее воздуха помещения. Обязательно пейте много воды, так как при жаре потеря жидкости организмом выше, чем обычно.
Советы, как контролировать температуру в салоне автомобиля летом:
• Паркуйтесь в тени
• Тонированные стекла отражают до 70% теплового излучения и защищают пассажиров от жары
• Накройте руль и сиденья полотенцами
• Если возможно, оставьте окна автомобиля слегка приоткрытыми, чтобы горячий воздух мог выйти из салона
• Если возможно, то предпочитайте для езды светлый автомобиль, потому что темные поглощают значительно больше тепла.
• Установите в автомобиле солнцезащитные козырьки, которые блокируют УФ-излучение и контролируют температуру в салоне.