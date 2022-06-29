ВИДЕО | Кихну: каково это - жить на острове в Балтийском море?

Для туристов Эстония - это старый город Таллинна, пляжи в Пярну и иногда - ночная жизнь в Тарту. Иногда даже местные забывают о том, что Эстония не начинается со спальных районов Таллинна и не заканчивается ими, ведь 70% населения живёт не в столице.

Как же выглядит Эстония там, где нет заборов и почти нет штор на окнах, а местные не закрывают двери? В этом выпуске мы будем исследовать островную Эстонию.

Возможно, словосочетание „остров в Балтийском море“ не производит такого впечатления, как „остров в Средиземном море“, но поверьте, здесь тоже есть на что посмотреть, и каждый остров здесь не похож на предыдущий. А вообще, в Эстонии 1500 остров, на которых живёт почти 50 000 человек.

Остров же Кихну - не совсем обычный остров. Здесь много уникальных особенностей островной жизни. Здесь поют дохристианские рунические песни, мотивам которых тысячи лет, соблюдают свадебные обряды начала нашей эры и многие носят в повседневной жизни традиционные наряды.