КОЛОНКА RusDelfi | От саммита НАТО в Мадриде ожидают действий и четкого послания для Владимира Путина

Различные встречи и саммиты официальных лиц и премьер-министров не были столь ожидаемы уже лет двадцать, когда в Евросоюз и НАТО были приняты страны восточной и центральной Европы. В этот раз от саммита НАТО в Мадриде большие ожидания, особенно у Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые чувствуют угрозу со стороны путинского режима и его агрессивной внешней политики.

Все уже привыкли, что последние десять лет на таких саммитах делают групповое фото, но о точных решениях ничего неизвестно. На этот раз у мадридского саммита должен быть реальный результат: нужно укрепить восточный фланг НАТО — нужны дополнительные войска и техника. Во время „холоднйо войны“ этот союз имел большой авторитет, потому что он действительно направлял свои войска туда, где могла возникнуть агрессия со стороны Советского Союза и его вассалов по Варшавскому догору. И после того, что Россия натворила в Украине, НАТО снова должна превратиться из салона, где ведут деловые беседы в организацию, которая передает четкое послание российскому руководству, что терпеть агрессию против члено НАТО терпеть не будет. На бумаге НАТО превосходит российские войска по качеству и количеству вооружения во много раз, но этому военному блоку не хватает воли и решимости. И до сих пор Владимир Путин и другие российские руководители этим пользуются. Вероятно, что авторитет НАТО в их глаза очень низкий, и они не верят, что союзники придут на помощь другим членом военного альянса, которые имеют государственную границу с Россией.