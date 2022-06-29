КОЛОНКА RusDelfi | От саммита НАТО в Мадриде ожидают действий и четкого послания для Владимира Путина(7)
В Мадриде проходит саммит НАТО. Ожидания от этой встречи у Эстонии, Латвии, Литвы и Польши очень высоки, потому что эти странны ежедневно чувствуют угрозу со стороны России. НАТО снова должна превратиться из салона, где ведут деловые беседы, в организацию, которая передает четкое послание российскому руководству.
Различные встречи и саммиты официальных лиц и премьер-министров не были столь ожидаемы уже лет двадцать, когда в Евросоюз и НАТО были приняты страны восточной и центральной Европы. В этот раз от саммита НАТО в Мадриде большие ожидания, особенно у Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые чувствуют угрозу со стороны путинского режима и его агрессивной внешней политики.
Все уже привыкли, что последние десять лет на таких саммитах делают групповое фото, но о точных решениях ничего неизвестно. На этот раз у мадридского саммита должен быть реальный результат: нужно укрепить восточный фланг НАТО — нужны дополнительные войска и техника. Во время „холоднйо войны“ этот союз имел большой авторитет, потому что он действительно направлял свои войска туда, где могла возникнуть агрессия со стороны Советского Союза и его вассалов по Варшавскому догору. И после того, что Россия натворила в Украине, НАТО снова должна превратиться из салона, где ведут деловые беседы в организацию, которая передает четкое послание российскому руководству, что терпеть агрессию против члено НАТО терпеть не будет. На бумаге НАТО превосходит российские войска по качеству и количеству вооружения во много раз, но этому военному блоку не хватает воли и решимости. И до сих пор Владимир Путин и другие российские руководители этим пользуются. Вероятно, что авторитет НАТО в их глаза очень низкий, и они не верят, что союзники придут на помощь другим членом военного альянса, которые имеют государственную границу с Россией.
У этого саммита уже есть положительные результаты: так, Турция изменила свою позицию в отношении членства Финляндии и Швеции, теперь они получат статус кандидатов. С самого начала было ясно, что турецкий лидер стремиться к отмене санкций против турецкой элиты, которые были введены в ответ на то, что режим Эрдогана становится авторитарнее и жестче. Тем не менее, в ходе саммита удалось достичь этой договоренности и это является большим историческим сдвигом, потому что Швеция очень долгое время придерживалась политики нейтралитета, но все изменилось из-за агрессивной внешней политики Путина и развязанной им войны в Украине.
Для нашего региона членство в НАТО Финляндии и Швеции означало бы дополнительные гарантии для нашей безопасности. Кроме того, членство этих двух стран изменило бы ситуация в Балтийском море, где до этого у России есть превосходство и в воздухе, и на воде.
Независимо от того, какими будут результаты мадридского саммита для Эстонии, наше правительство должно поменять свое отношение к членству в НАТО, потому что на протяжении последних двадцати лет эстонскому обществу внушали, что в случае военной угрозы или прямой войны, НАТО придет и мы просто встанем за их спинами. Теперь ясно, что так не будет; Эстония самостоятельно должна предпринимать усилия, чтобы суметь защититься от агрессии. Это значит, что нужно уделить больше внимания добровольческим частям Союза обороны и резервной армии. Помимо этого, необходимы инвестиции в средства ПВО, потому что, несмотря на долгие споры на эту тему, последние четыре месяца в Украине показали, что инфраструктура и большие населенные пункты в стране не должны оставаться без защиты. И средства ПВО очень важны, чтобы Эстония смогла принять военную помощь союзников в случае необходимости. Остается надежда, что мадридский саммит принесет плоды для трех балтийский стран, но нельзя забывать, что мы и есть часть НАТО, поэтому мы должны сделать все, чтобы защитить свою страну и людей в эти сложные времена.