„Битва за сердца и умы“. Как Эстония помогает миру бороться с киберпреступниками(11)
Департамент государственной инфосистемы Эстонии запустил уникальный проект по кибербезопасности в странах Карибского бассейна. Финансирующий этот проект Евросоюз надеется помочь странам этого региона справиться с растущей киберугрозой.
Всего лишь спустя неделю после вступления в должность в мае этого года президент Коста-Рики Родриго Чавес объявил в стране чрезвычайное положение. „У нас идет война“, - заявил он. В середине апреля цифровая инфраструктура Коста-Рики подверглась атаке со стороны одной из самых известных киберпреступных группировок в Центральной Америке - Conti. Не исключено, что Conti действовала с таким энтузиазмом потому, что Коста-Рика открыла заявила о своей поддержке Украины в текущей войне. Conti в основном состоит из русскоязычных хакеров, выступающих на стороне России.
Атака с использованием программ-вымогателей нанесла Коста-Рике большой ущерб. Первой рухнула система выплаты налогов, пенсий и зарплат бюджетникам. Также хакерам удалось украсть множество данных с банковских счетов. Таможенным органам пришлось вернуться к использованию бумажных анкет. В общей сложности пострадали 27 государственных порталов, и девять из них - очень серьезно. Поскольку беспорядки продолжаются уже два месяца, ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.