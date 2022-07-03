„Битва за сердца и умы“. Как Эстония помогает миру бороться с киберпреступниками

Всего лишь спустя неделю после вступления в должность в мае этого года президент Коста-Рики Родриго Чавес объявил в стране чрезвычайное положение. „У нас идет война“, - заявил он. В середине апреля цифровая инфраструктура Коста-Рики подверглась атаке со стороны одной из самых известных киберпреступных группировок в Центральной Америке - Conti. Не исключено, что Conti действовала с таким энтузиазмом потому, что Коста-Рика открыла заявила о своей поддержке Украины в текущей войне. Conti в основном состоит из русскоязычных хакеров, выступающих на стороне России.

Атака с использованием программ-вымогателей нанесла Коста-Рике большой ущерб. Первой рухнула система выплаты налогов, пенсий и зарплат бюджетникам. Также хакерам удалось украсть множество данных с банковских счетов. Таможенным органам пришлось вернуться к использованию бумажных анкет. В общей сложности пострадали 27 государственных порталов, и девять из них - очень серьезно. Поскольку беспорядки продолжаются уже два месяца, ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

Так совпало, что в это же время, в конце мая, в 1700 километрах к северо-востоку оттуда, в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго под руководством эстонцев и при финансировании Европейского Союза был открыт центр киберкомпетентности. Это первый европейский проект такого рода. Печальный опыт Коста-Рики (и не только ее) показывает, что этот центр будет большим подспорьем.