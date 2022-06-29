В Херсонской области начали подготовку к присоединению к России, заявили в оккупационной администрации

„Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство“, — цитирует его Интерфакс.

Ранее замглавы оккупационной администрации региона говорил, что референдум о вхождении Херсонской области в состав России запланирован на осень.

Конкретные сроки Стремоусов определить затруднился, заявив: „Мы готовимся к референдуму. Идут организационные вопросы“.

„Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма“, — говорил Стремоусов.

Ранее позиция Стремоусова по поводу референдума менялась.

11 мая он говорил об обращении к Путину присоединить область к России — при этом подчеркивая, что „референдумов не будет“, а „будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ“. Две недели спустя, прося у России военную базу, он говорил, что референдум — это „бесполезная трата времени“ и о нем „даже и не думали“. Затем, однако, он заявил, что создан „общественный совет», который назначит референдум, но когда он будет пока непонятно, поскольку предстоит еще „много работы“.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале „специальной военной операции“ в Донбассе — по его словам, для защиты людей, которые „на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима“. После этого начались бомбардировки крупнейших украинских городов — Киева, Харькова, Одессы и других. Позже становится известно о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов — население Мариуполя сократилось на две трети. Убийства мирных жителей в Буче и Ирпене международная организация Amnesty International квалифицирует как военные преступления.

На данный момент Россия оккупировала около 20% территории Украины (включая аннексированный в 2014 году Крым).