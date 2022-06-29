Сделка недели: самый дорогой футболист мира подписал контракт с НБА
Килиан Мбаппе – частый гость на баскетбольной площадке. Он давно болеет за „Лейкерс“, а в конце прошлой недели посетил драфт НБА. Вместе с Килианом в Нью-Йорк прилетели 15 мальчиков и девочек – подопечные его благотворительного фонда. А также – несколько сотрудников его продакшна Zebra Valley.
Идея создать такую компанию возникла весной 2022 г. Анонсируя ее появление, Килиан написал в соцсетях всего одно слово – Zebra. В тот момент весь футбольный мир увлеченно следил за трансферным сериалом с участием французского нападающего. Контракт с ПСЖ заканчивался, о переговорах с „Реалом“ было больше слухов, чем фактов. И болельщики решили, что в своих постах Мбаппе намекает на скорый переход в „Ювентус“, пишет портал Ведомости.
Через пару месяцев интрига разрешилась сама собой – Килиан решил остаться в Париже (и стал самым дорогим футболистом мира). А L’Equipe рассказал, что Мбаппе создает собственный продакшн Zebra Valley и уже подписал контракт с известным голливудским агентством WME Sports. Среди его первых клиентов были Мэрлин Монро и Элвис Пресли, сейчас оно работает с Дэвидом и Викторией Бекхэм и Льюисом Хэмилтоном.
Новая компания, которая базируется в Лос-Анджелесе, займется производством анимационного контента, посвященного спорту, музыке, культуре, технологиям и видеоиграм. Килиан Мбаппе планирует участвовать во всем лично и даже мечтает написать сценарий для одного из мультфильмов. Возможно, он будет как раз про баскетбол – в минувшую пятницу НБА и Zebra Valley объявили о начале сотрудничества.
Продюсирование вообще становится модным увлечением среди топ-спортсменов. Собственный продакшн есть у Стефа Карри, о создании продюсерской компании Hana Kuma на днях объявила Наоми Осака. А ее партнером по этому бизнесу стал Леброн Джеймс.
В НБА сразу же отметили важность сделки с Мбаппе: с его помощью лига рассчитывает вернуть себе утраченную за время пандемии популярность, прежде всего – в Европе. Уже в начале следующего года НБА отправится за океан – „Чикаго Буллз“ и „Детройт Пистонс“ сыграют в Париже на „Аккор Арене“.
„Интерес Килиана говорит о глобальной привлекательности баскетбола, – считает глава НБА по работе с болельщиками в Европе и на Ближнем Востоке Джордж Айвазоглу. – А еще это отличный шанс объединить футбол, баскетбол и популярную культуру и так выйти на новые рынки и информационные площадки“.
Обратный интерес тоже есть. Легенда НБА, тренер „Бруклин Нетс“ Стив Нэш на самом деле всегда мечтал стать футболистом, но рос в Канаде, где тогда было невозможно построить хорошую игровую карьеру. И в итоге стал страстным болельщиком „Тоттенхэма“. В 2008 г. у него даже были небольшие шансы на покупку акций любимого клуба, но сделка сорвалась. А за год до этого Стив написал сценарий и спродюсировал 81-секундное Training Day для Nike с бюджетом в $30 000. В ролике есть отсылки к детству баскетболиста – на кадрах с эффектом старой пленки маленький мальчик играет в футбол.
Но самый яркий пример взаимодействия с футбольным миром – Леброн Джеймс, который владеет долей в английском „Ливерпуле“. Выкупить 2% акций ему предложили еще в 2011 г. Дела у футболистов тогда шли не очень хорошо – клуб впервые за 10 лет не смог квалифицироваться в еврокубки. Но Джеймса это не остановило. Он вложил $6,5 млн и не прогадал. С тех пор „Ливерпуль“ успел выиграть чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и всерьез подорожал, благодаря чему доля Леброна превысила $80 млн.
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