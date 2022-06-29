Сделка недели: самый дорогой футболист мира подписал контракт с НБА

Идея создать такую компанию возникла весной 2022 г. Анонсируя ее появление, Килиан написал в соцсетях всего одно слово – Zebra. В тот момент весь футбольный мир увлеченно следил за трансферным сериалом с участием французского нападающего. Контракт с ПСЖ заканчивался, о переговорах с „Реалом“ было больше слухов, чем фактов. И болельщики решили, что в своих постах Мбаппе намекает на скорый переход в „Ювентус“, пишет портал Ведомости.

Через пару месяцев интрига разрешилась сама собой – Килиан решил остаться в Париже (и стал самым дорогим футболистом мира). А L’Equipe рассказал, что Мбаппе создает собственный продакшн Zebra Valley и уже подписал контракт с известным голливудским агентством WME Sports. Среди его первых клиентов были Мэрлин Монро и Элвис Пресли, сейчас оно работает с Дэвидом и Викторией Бекхэм и Льюисом Хэмилтоном.

Новая компания, которая базируется в Лос-Анджелесе, займется производством анимационного контента, посвященного спорту, музыке, культуре, технологиям и видеоиграм. Килиан Мбаппе планирует участвовать во всем лично и даже мечтает написать сценарий для одного из мультфильмов. Возможно, он будет как раз про баскетбол – в минувшую пятницу НБА и Zebra Valley объявили о начале сотрудничества.

Продюсирование вообще становится модным увлечением среди топ-спортсменов. Собственный продакшн есть у Стефа Карри, о создании продюсерской компании Hana Kuma на днях объявила Наоми Осака. А ее партнером по этому бизнесу стал Леброн Джеймс.

В НБА сразу же отметили важность сделки с Мбаппе: с его помощью лига рассчитывает вернуть себе утраченную за время пандемии популярность, прежде всего – в Европе. Уже в начале следующего года НБА отправится за океан – „Чикаго Буллз“ и „Детройт Пистонс“ сыграют в Париже на „Аккор Арене“.