Другие виды
29.06.2022, 13:19

МНЕНИЕ | Эстонец Випс забыл, что из-за одной ошибки гонщик может умереть

 (3)
Юри Випс. Пока еще в форме Red Bull
Юри Випс. Пока еще в форме Red Bull
ФОТО: Alessio De Marco | Keystone Press Agency

Юри Випс изгнан из команды Red Bull. И это после того, как флагман автоспорта доверил ему болид „Формулы-1“ во время тренировок перед одним из Гран-при. Будет ли пилот продолжать карьеру или остальные команды также „отменят“ эстонского гонщика — пока неизвестно. И всё это из-за пары неосторожных фраз — с расистским подтекстом — брошенных во время трансляции видеоигры. Cancel Сulture в действии.

Мой коллега Пеэп Пахв написал колонку о том, что мир сошел с ума, что 10 лет назад тренер мог кричать игроку „Я тебя убью“, а теперь из-за запретного слова на букву N карьера лучшего автогонщика страны фактически завершена. И я безусловно согласен с ним в том, что времена изменились. Мне доводилось видеть волейбольного тренера Николая Карполя в минуты гнева. В эпоху Сancel Сulture Николай Васильевич остался бы без работы уже после первого тайм-аута, но в постсоветской России его манера общения была максимум мишенью для КВНовских шуток. Никто его, разумеется, не „отменял“.

Известно, что компания Red Bull провела расследование инцидента с Випсом. Мы знаем его результаты — эстонец отчислен из команды. Но мы ничего не знаем о ходе расследования. Говорил ли гонщик что-то подобное до злосчастной трансляции видеоигры? Слыл ли он среди сокомандников закоренелым расистом или запретное слово сорвалось с его губ по неосторожности?

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии