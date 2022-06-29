МНЕНИЕ | Эстонец Випс забыл, что из-за одной ошибки гонщик может умереть(3)
Юри Випс изгнан из команды Red Bull. И это после того, как флагман автоспорта доверил ему болид „Формулы-1“ во время тренировок перед одним из Гран-при. Будет ли пилот продолжать карьеру или остальные команды также „отменят“ эстонского гонщика — пока неизвестно. И всё это из-за пары неосторожных фраз — с расистским подтекстом — брошенных во время трансляции видеоигры. Cancel Сulture в действии.
Мой коллега Пеэп Пахв написал колонку о том, что мир сошел с ума, что 10 лет назад тренер мог кричать игроку „Я тебя убью“, а теперь из-за запретного слова на букву N карьера лучшего автогонщика страны фактически завершена. И я безусловно согласен с ним в том, что времена изменились. Мне доводилось видеть волейбольного тренера Николая Карполя в минуты гнева. В эпоху Сancel Сulture Николай Васильевич остался бы без работы уже после первого тайм-аута, но в постсоветской России его манера общения была максимум мишенью для КВНовских шуток. Никто его, разумеется, не „отменял“.