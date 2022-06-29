„Это не эстонская, не русская культура, это своя – Нарвская“: Катри Райк поздравила творческую интеллигенцию города

Все желающие могли представить кандидатов для признания их деятельности в области культуры. Отдельно отбирали лучших среди профессионалов и лучших среди молодых талантов, начинающих свой творческий путь.

20 молодых людей и 17 профессиональных деятелей культуры в семи номинациях поздравили мэр города Катри Райк и председатель городского собрания Владимир Жаворонков.

Например, в номинации „популяризация истории города“ были отмечены гид Александр Опенко и клуб исторической реконструкции. Команда клуба не так давно проводила обучение молодых людей настольным играм, в частности военно-тактической игре. Клуб участвует в зрелищных нарвских баталиях, во многих городских мероприятиях. „В нашей команде достаточно людей, - говорит Юлиана Зимина, представитель клуба, - зная, что молодежь часто уезжает учиться в другие города Эстонии, у нас вне Нарвы молодежи уже больше, чем в Нарве“. „Основное наше место встреч - Таллинская, 16, мы там собираемся почти каждый день, - говорит Олег Корчагин, представитель клуба. - А вообще ездим не только по Эстонии, но и бываем в Латвии, Литве“.

Команда молодежного журнала „Narvamus“ признана лучшей в номинации „Аудиовизуальное искусство“ среди молодых талантов вместе с Дарьей Бурцевой из вокальной студии Pääsuke и Артемом Щуркиным, учеником Нарвской Православной гимназии.

„Наш журнал 100% создается нарвской молодежью: и тексты, и дизайн, иллюстрации, сайт, - рассказал Вадим Марков, издатель проекта. - Выходит он примерно четыре раза в год. Основные темы - устойчивое развитие, творчество, Нарва и люди города. В нашей команде уже больше 20 человек, выпускаем „Narvamus“ мы три года“.