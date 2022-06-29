„Это не эстонская, не русская культура, это своя – Нарвская“: Катри Райк поздравила творческую интеллигенцию города(1)
Победителей конкурса Отдела культуры города Нарвы чествовали на торжественном приеме 28 июня в Нарвском замке. Конкурс стал уже традиционным, проводится пятый год.
Все желающие могли представить кандидатов для признания их деятельности в области культуры. Отдельно отбирали лучших среди профессионалов и лучших среди молодых талантов, начинающих свой творческий путь.
20 молодых людей и 17 профессиональных деятелей культуры в семи номинациях поздравили мэр города Катри Райк и председатель городского собрания Владимир Жаворонков.
Например, в номинации „популяризация истории города“ были отмечены гид Александр Опенко и клуб исторической реконструкции. Команда клуба не так давно проводила обучение молодых людей настольным играм, в частности военно-тактической игре. Клуб участвует в зрелищных нарвских баталиях, во многих городских мероприятиях. „В нашей команде достаточно людей, - говорит Юлиана Зимина, представитель клуба, - зная, что молодежь часто уезжает учиться в другие города Эстонии, у нас вне Нарвы молодежи уже больше, чем в Нарве“. „Основное наше место встреч - Таллинская, 16, мы там собираемся почти каждый день, - говорит Олег Корчагин, представитель клуба. - А вообще ездим не только по Эстонии, но и бываем в Латвии, Литве“.
Команда молодежного журнала „Narvamus“ признана лучшей в номинации „Аудиовизуальное искусство“ среди молодых талантов вместе с Дарьей Бурцевой из вокальной студии Pääsuke и Артемом Щуркиным, учеником Нарвской Православной гимназии.
„Наш журнал 100% создается нарвской молодежью: и тексты, и дизайн, иллюстрации, сайт, - рассказал Вадим Марков, издатель проекта. - Выходит он примерно четыре раза в год. Основные темы - устойчивое развитие, творчество, Нарва и люди города. В нашей команде уже больше 20 человек, выпускаем „Narvamus“ мы три года“.
Общество древностей им. Генриха Ганзена стало победителем в номинации „Литература“. Общество работает с 2015 года, объединяет людей, которые хотят, чтобы история города была не забыта, а известна современным горожанам. „Вернуть городскому читателю книги, которые считаются библиографической редкостью - вот наша задача, - говорит Юрий Сидоров, председатель общества. - Сначала мы издали книгу Генриха Ганзена. Силами общества перевели ее с немецкого, со старосаксонского диалекта. Он когда-то работал с Нарвским архивом, создал свой труд по истории города на основе тех материалов, которые уже не сохранились. Также позднее издали книгу „Нарвские легенды“ к 100-летию Эстонской Республики. Ее можно найти в городской библиотеке“.
В Нарве есть и творческие династии. Елисабет Опенко, дочь историка и гида Александра Опенко, получила награду в номинации „Изобразительное и прикладное искусство“. „ Я участвовала в международном творческом конкурсе, - с легким стеснением рассказала Лиза. - Наверное, моя работа понравилась тем, что она была креативная, большого формата - А2. Больше всего люблю рисовать людей“.
„У нее была одна из последних работ очень интересная, сделанная сухой пастелью, - включился в разговор папа Лизы. - Воскресенский собор получился невероятно красивым, я ощутил гордость за дочь. Воскресенский собор - один из символов Нарвы, который пережил Вторую мировую войну. Вокруг него все застроено, а Лиза нашла такой ракурс, что он предстал во всей красе“.
„Надо поддерживать и благодарить своих людей, – сказала после награждения мэр города. – И в этом году мы награждали не только наших местных деятелей культуры, но и тех, кто приезжает в Нарву делать прекрасные мероприятия здесь. Как например, Хелен Сильдна, организатор фестиваля „Station Narva“. Нарвская культура - это не эстонская, не русская культура, это своя Нарвская культура. Мы живем не в легкие времена, поэтому нам сейчас особенно нужны позитивные эмоции, важно быть вместе, и я надеюсь, что мы хорошая публика для людей, кто сегодня пришел на награждение“.
Дмитрий Вергун, заместитель заведующего службы культуры и спорта, сказал корреспонденту, что город старается как-то поддерживать деятелей культуры в течение всего года: „Где-то полностью удается поддержать, где-то просто рекламой, площадкой, исходя из финансовых возможностей города“.