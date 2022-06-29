Как спастись от жары? Специалист рассказал, от каких продуктов лучше отказаться, чтобы не навредить организму в период высоких температур

Начало летнего периода в этом году несколько запоздало, но резко наступившая жара доставляет еще больший дискомфорт городским жителям. Немногие задумываются о том, что правильное питание и некоторе аспекты здорового образа жизни могут значительно облегчить состояние в этот период. Чтобы легче переносить жару стоит подкорректировать свой образ жизни и питание, используя простые, но эффективными лайфхаки.

Переход на растительное питание

Это позволит поддерживать комфортную температуру тела, даст больше энергии. Растительное питание также позволит избавиться от ярко выраженного запаха пота. Рекомендую минимизировать красное мясо и птицу.

Исключить молочные продукты

Это значительно снизит риски возникновения отечности, вздутия живота, проблем с кожей и чрезмерным потоотделением. Альтернатива мороженому - сорбет.

Принимать витамин С и цинк

Нам может казаться, что летом мы не болеем простудными заболеваниями, однако это далеко не так. Под воздействием прямых солнечных лучей иммунитет ослабевает. Также есть большой риск простудиться под кондиционером. Для того чтобы себя защитить - принимает дополнительные витамины.

Добавить в свой рацион рыбий жир

Красная рыба, икра, печень трески - все это станет натуральной защитой от солнца.

Пить достаточное количество воды, включить минеральную воду

Вообще объем требуемой организму воды - 30 мл на 1 кг массы тела, однако летом я рекомендую после длительного нахождения на солнце выпивать еще 350-500 мл минеральной воды дополнительно.

Помните, что для хорошего самочувствия летом важно:

• Движение! Минимум 40 минут физической активности ежедневно помогут избежать отечности и поддержать здоровье

• Защита кожи от солнца! Не забываем использовать SPF защиту перед каждым выходом на улицу.